Google et la dernière version d’Android 14 résolvent l’un des grands problèmes des Pixel

Les mises à jour « seamless » d’Android commencent à fonctionner plus rapidement, donc peut-être que maintenant Samsung et d’autres fabricants décideront de les utiliser.

L’écran et l’interface « Pure Google » du nouveau Pixel 8 Pro. / Image : AndroAall

Nous savons depuis un certain temps que Google souhaite obliger tous les fabricants à adopter le nouveau système de mises à jour A/B sur Android, également connu sous le nom de « seamless updates », qui offre une nouveauté importante pour les utilisateurs car il promet de maintenir le fonctionnement du smartphone ou de la tablette pendant la mise à jour elle-même, qui s’installerait de manière transparente et commencerait à fonctionner après un simple redémarrage.

En théorie, cela semble bien, mais les téléphones Pixel fabriqués par Google ont toujours signalé un temps d’application de la mise à jour extrêmement lent sur cette partition secondaire, avec des temps de plus de 30 minutes que le géant de Mountain View essaie depuis un certain temps de réduire de toutes les manières possibles.

Nous savons maintenant que le problème est plus ou moins résolu par Google, car la communauté d’utilisateurs de téléphones Pixel qui s’est formée sur Reddit commente que la mise à jour d’Android 14 QPR2 Beta 1, lancée il y a quelques jours seulement, s’installe en quelques minutes seulement, 6 ou 7 pour être précis, confirmant une avancée majeure dans ce domaine.

Il s’agit en réalité d’un des grands problèmes historiques des téléphones Pixel, qui mettaient toujours trop de temps à se mettre à jour, même si l’appareil continuait à fonctionner pendant qu’il accomplissait un processus qui nécessite finalement toujours un redémarrage de la part de l’utilisateur, qui attendra évidemment d’accepter ledit redémarrage.

Les populaires mises à jour A/B (ou « seamless ») que Google a toujours voulu rendre obligatoires sur Android se sont améliorées au point de s’installer en quelques minutes, il est donc certainement temps que Samsung et les autres adoptent cette technologie.

C’est peut-être pour cette raison que Samsung et d’autres fabricants ont toujours maintenu leur idée de ne pas adopter les mises à jour non sollicitées d’Android, en les installant en premier plan et en rendant le terminal inutilisable, mais de manière plus contrôlée et légèrement plus rapide.

Avec cette amélioration de la procédure et maintenant avec des vitesses si rapides, il est certainement temps de forcer Samsung et les autres à utiliser ces mises à jour transparentes afin que nous puissions continuer à utiliser nos téléphones pendant qu’ils se mettent à jour avec les dernières nouveautés, mais toujours dans une partition secondaire de la mémoire qui sera activée après le redémarrage.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :