Ces deux Samsung Galaxy de gamme moyenne reçoivent une importante mise à jour de sécurité

La mise à jour Android de novembre est déjà disponible pour les Samsung Galaxy A52s 5G en Asie et les Galaxy XCover 5 en Amérique latine, avec les versions de firmware A528BZTS5EWK1 et G525FXXS9CWJ4, respectivement.

L’arrière du Samsung Galaxy A52s 5G en blanc

Samsung a promis de mettre à jour ses meilleurs terminaux, que ce soit les haut de gamme ou les milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité d’Android, et une fois de plus il tient parole, car à ce jour, près d’une trentaine de téléphones de la marque coréenne ont reçu la dernière mise à jour de sécurité Android, correspondant au mois de novembre.

Pour atteindre son objectif, Samsung doit continuer à déployer la mise à jour Android de novembre 2023 sur plus de dispositifs, et pour cette raison, après avoir mis à jour une dizaine de terminaux haut de gamme, le géant coréen a maintenant commencé à déployer la dernière mise à jour de sécurité d’Android sur deux autres dispositifs milieu de gamme de son catalogue, les Samsung Galaxy A52s 5G et Galaxy XCover 5.

La mise à jour Android de novembre arrive sur les Samsung Galaxy A52s 5G et Galaxy XCover 5

Comme nous l’indique le site SamMobile, la mise à jour Android de novembre 2023 commence à arriver sur les Samsung Galaxy A52s à Taiwan avec la version de firmware A528BZTS5EWK1, et sur les Galaxy XCover 5 de plusieurs pays d’Amérique latine dont l’Argentine, le Guatemala et le Mexique avec le numéro de build G525FXXS9CWJ4. Cette mise à jour devrait être étendue aux modèles du reste du monde au cours des prochaines semaines.

Dans les deux cas, ce nouveau firmware comprend le correctif de sécurité de novembre 2023, qui corrige un total de 65 problèmes de sécurité et de confidentialité, résout un certain nombre d’erreurs générales détectées dans One UI et améliore la stabilité et les performances des deux terminaux.

Le Samsung Galaxy A52s 5G est sorti il y a deux ans avec Android 11 à bord, à la fin de cette année il a été mis à jour vers Android 12 et à la fin de 2022 il a reçu Android 13. Quant au Samsung Galaxy XCover 5, il a été lancé au début de 2021 avec Android 11, la même année il a reçu Android 12 et à la fin de l’année suivante il a été mis à jour vers Android. Ces deux smartphones de milieu de gamme sont éligibles pour recevoir la mise à jour vers Android 14 avant la fin de 2023.

Si vous possédez l’un de ces téléphones dans l’une des régions mentionnées et que vous voulez vérifier si vous avez déjà reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité, il vous suffit d’aller dans le menu Paramètres de votre Galaxy et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Une fois que vous l’avez disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer, et votre Samsung Galaxy sera mis à jour avec le dernier correctif de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :