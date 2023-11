Google aurait retardé le lancement dans le cloud de Gemini, son alternative à GPT-4

Les synergies commencent à se faire sentir chez Google Deepmind, bien que le modèle de nouvelle génération ‘Gemini’ ne soit pas prêt et sera retardé jusqu’au premier trimestre de 2024.

Le cloud de Google ne disposera pas encore de l’IA de Gemini… | Image de thomasmaurer.ch

Quand nous disons que tout le monde veut son ChatGPT, c’est parce que tout le monde veut son ChatGPT. L’intelligence artificielle prend son envol à la vitesse de l’éclair dans une industrie qui était déjà en mouvement rapide, et si OpenAI nous présente GPT-4 Turbo, du côté de Samsung, ils confirment le développement de leur alternative, appelée Gauss, pendant qu’Elon Musk et xAI nous montrent Grok, Microsoft poursuit l’intégration de Copilot dans tout son écosystème et en dehors, et le géant Google prend cela au sérieux avec Bard et Gemini.

Quoi qu’il en soit, il semble que les synergies de la nouvelle équipe Google Deepmind commencent à se faire sentir maintenant, donc le modèle d’IA de nouvelle génération ‘Gemini’ semble être retardé un peu plus longtemps alors que Google continue de travailler dur. Du moins, c’est ce que divers médias américains attestent avec la fiabilité de Verge ou The information, qui ont publié ces dernières heures l’idée que Google aurait retardé le lancement pour éviter de présenter un produit non abouti comme ce fut le cas pour Bard:

Nous commençons déjà à ressentir, même seulement quelques mois plus tard, les avantages et les forces [d’avoir réuni les équipes] dans des projets tels que ‘Gemini’, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui seront nos grands modèles multimodaux de prochaine génération. C’est un travail très excitant que nous accomplissons, en combinant toutes les meilleures idées des deux groupes de recherche avec des ingénieurs de classe mondiale. C’est assez impressionnant à voir. Demis Hassabis, PDG de DeepMind.

Aussi excitant que cela puisse être, et aussi nombreux que soient les ressources que Google mobilise, avec l’un de ses fondateurs, Sergey Brin, se rendant au bureau « quatre ou cinq jours par semaine pour être avec les développeurs », il est vrai que tout prend du temps, donc le déploiement de ‘Gemini’, qui était prévu pour ce dernier trimestre de l’année, devra attendre le premier trimestre de 2024.

Il n’y a pas encore de date précise, cependant, mais comme nous l’avons vu à Mountain View, ils mettent tout en œuvre pour être à l’heure dans le domaine de l’IA, cherchant à rattraper OpenAI qui a des années d’avance dans un marché débordant d’innovations et d’options.

De plus, c’est un moment important pour Google, qui a vu la croissance de son activité dans le cloud ralentir considérablement, tandis que Microsoft et Copilot sont en pleine croissance grâce à la technologie d’OpenAI elle-même.

De son côté, Sundar Pichai, le patron de Google, a voulu rassurer les actionnaires et les investisseurs en leur indiquant à la fin du mois d’octobre dernier que « nous posons vraiment les bases de ce que je pense être les modèles de prochaine génération que nous aurons prêts en 2024 ».

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :