La nouvelle et étrange prédiction de Bill Gates : bientôt arriveront les « agents »

Encore une fois, Bill Gates essaiera de dévoiler ce que nous réserve l’avenir proche.

Gates est un expert en matière de prédictions

Bill Gates est une figure récurrente dans les rubriques technologiques du monde entier. Parfois, en raison de ses investissements dans des propositions loufoques telles que des fermes de moustiques ou des entreprises agricoles qui finissent par sombrer. Cependant, ce qui est le plus suivi, ce sont ses prédictions inquiétantes, surtout depuis qu’il a prédit avec justesse l’arrivée de la pandémie de COVID-19 et la date à laquelle elle cesserait d’être importante.

Sa dernière prédiction concerne la manière dont les personnes utiliseront la technologie avec l’arrivée des « agents ». Voyons ce qu’il entend par là et quels sont les points clés à cet égard.

La dernière prédiction de Bill Gates

Dans l’un de ses articles les plus récents sur son blog, Bill Gates a longuement parlé de l’existence des agents. Il s’agit de quelque chose de vraiment intéressant, d’autant plus avec le lancement de la version Web de Copilot, le nouvel IA de Microsoft. Ces agents chercheront à être un compagnon de voyage pour nous, une IA vraiment sophistiquée capable d’être présente dans tous les aspects de notre vie et de nous aider avec ce dont nous avons besoin.

Il est vrai qu’Alexa et les autres assistants actuels sont très performants, mais ce sont essentiellement des programmes de commande vocale, et non des intelligences artificielles à proprement parler. Ces nouveaux agents le seront vraiment et faciliteront notre vie dans des domaines aussi importants que la médecine. Cela fera certainement hausser les sourcils de certains car cela pourrait être considéré comme peu sûr. Cependant, Gates s’est montré très optimiste :

Les personnes auront besoin de voir des preuves que les agents de santé sont bénéfiques en général, même s’ils ne sont pas parfaits et commettent des erreurs.

Ainsi, pour Gates, les agents sont l’avenir et seront capables de révolutionner la technologie de manière vraiment intéressante.

En résumé, voici les points suivants :

Gates a prédit l’arrivée des agents.

Il s’agit de nouveaux assistants virtuels qui seront beaucoup plus avancés que les actuels. Nous devrons dire au revoir à Alexa, Google et Siri pour accueillir une nouvelle version d’assistant encore plus sophistiquée, qui deviendra définitivement un assistant au quotidien.

Les assistants des différentes marques sont simplement des bots qui remplissent des fonctions très spécifiques, mais cela va changer avec les agents.

Ils seront comme Alexa, mais en beaucoup mieux, car ils pourront intervenir dans tous les aspects de notre vie.

Parmi les domaines qu’ils couvriront, nous trouverons également un rôle clé en ce qui concerne la santé des personnes.

Ils se chargeront également de l’éducation des personnes et des affaires. En bref, les agents seront des assistants complets.

Maintenant, combien coûtera l’obtention d’un agent ?. Gates a décidé de se jeter à l’eau et affirme que certains seront totalement gratuits, tandis que d’autres IA seront payantes et nous devrons investir des sommes importantes, selon nos besoins.

Cela annonce également un avenir assez obsolète pour les moteurs de recherche Internet, car nous ne poserons plus de questions au moteur de recherche, mais à notre IA. Qui sait, peut-être que d’ici là, les moteurs de recherche sont précisément cela, une IA.

