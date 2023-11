La climatisation du futur appartient à Xiaomi et Panasonic : l’accord écologique ouvre l’écosystème Xiaomi à son nouveau compagnon

Xiaomi est une entreprise basée en Chine et ayant une grande présence sur le marché chinois ultra-compétitif. Panasonic est une entreprise japonaise ayant une forte présence sur le marché japonais ultra-compétitif. Et elles collaborent ensemble pour obtenir une part importante du secteur de la climatisation en Chine.

Lors de la Conférence des partenaires de l’écosystème Xiaomi IoT 2023 hier, Jin Hailong, président de Guangzhou Panasonic Air Conditioner Co., Ltd., a fait une présentation et a parlé de la coopération écologique entre Panasonic et Xiaomi IoT (Internet des objets). Panasonic entre enfin dans l’écosystème Xiaomi et ensemble, ils développent la climatisation du futur.

L’entente cordiale entre Xiaomi et Panasonic

Un accord qui a été quelque peu retardé au cours des cinq dernières années, selon Hailong. Panasonic et Xiaomi ont négocié la coopération dans le domaine de la climatisation depuis 2018, mais cela ne s’est concrétisé que cette année, ce qui a pris au total 5 ans mais c’est maintenant une réalité.





Le 30 juin dernier, Panasonic et Xiaomi ont annoncé leur partenariat pour produire et développer des appareils de climatisation, avec l’espoir de conquérir une part du marché chinois, le plus grand du monde. Les plans de Panasonic consistent à transférer progressivement une partie de la production d’appareils de climatisation domestiques destinés au marché japonais de Guangzhou, Chine, vers la préfecture de Shiga, Japon, au cours de l’année fiscale en cours, en utilisant la capacité récemment libérée dans son usine de Guangzhou pour produire des climatiseurs sous la marque Xiaomi en tant que fabricant d’équipements d’origine.

Un marché compétitif

Selon les données de Nikkei, le marché chinois de la climatisation « est dominé par des fabricants d’appareils électroménagers tels que Midea Group et Gree Electric ». Et bien qu’elle soit relativement nouvelle, Xiaomi s’est distinguée en fabriquant des climatiseurs avec des réglages de température pouvant être ajustés via des smartphones et des haut-parleurs intelligents, et elle espère continuer à se développer en développant de nouvelles technologies avec Panasonic.





Dans le cadre de leur récent accord de coopération stratégique, les entreprises uniront également leurs forces dans le développement technologique. Elles ont déjà collaboré sur des produits tels que des climatiseurs avec des fonctions de purification, les Xiaomi « Super Energy-Saving », mais elles planifient d’autres caractéristiques telles que la connectivité à Internet.

En août de cette année, le premier climatiseur Xiaomi fabriqué par Panasonic a été dévoilé, et en septembre de cette année, le premier réfrigérateur Xiaomi fabriqué par Panasonic a été dévoilé. À l’avenir, les deux parties collaboreront sur plusieurs catégories d’appareils électroménagers.

Source | HelloXiaomi / Nikkei Asia

