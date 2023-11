La Commission européenne suspend également la publicité sur X par crainte de nuire à sa réputation

La Commission européenne aurait décidé de suspendre temporairement ses activités publicitaires sur le réseau social X (anciennement connu sous le nom de Twitter), en raison d’une « préoccupation généralisée concernant la diffusion de désinformation » au sein de la plateforme propriété d’Elon Musk. C’est ce qu’a confirmé la Commission elle-même dans une note interne obtenue par le média POLITICO.

Il est précisé dans cette note que l’organisme cessera de se faire de la publicité sur la plateforme jusqu’à nouvel ordre, dans le but de protéger sa réputation. Ainsi, la Commission européenne rejoint d’autres organismes et entreprises qui ont déjà pris cette mesure, la dernière en date étant IBM, qui a récemment décidé de quitter la plateforme publicitaire de X après avoir découvert que ses annonces étaient diffusées aux côtés de contenus offensants.

Bien que aucun des profils gérés par la Commission européenne n’ait décidé de quitter X et qu’ils continueront d’utiliser la plateforme comme moyen de communication, il a été décidé de suspendre temporairement toutes leurs campagnes publicitaires au sein de la plateforme.

Il y a quelques semaines seulement, la Commission européenne a exprimé sa préoccupation concernant le traitement par X du contenu illégal et de la désinformation diffusés sur le réseau social, et a envoyé à l’entreprise une demande d’informations officielle début octobre.

Mais soit la Commission européenne n’a pas obtenu de réponse, soit cette réponse n’a pas été entièrement convaincante. C’est pourquoi un porte-parole de la Commission européenne a confirmé que le service envisagera d’utiliser des plates-formes alternatives à X pour diffuser ses annonces. Ils déclarent également être en train d’explorer de nouvelles plateformes dans le but de « diversifier leur présence sur les réseaux sociaux ».

X’s point of view has always been very clear that discrimination by everyone should STOP across the board — I think that’s something we can and should all agree on. When it comes to this platform — X has also been extremely clear about our efforts to combat antisemitism and…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) Novembre 16, 2023