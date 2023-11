Dernier appel : ces 2 téléphones pas cher à succès sont sur le point d’augmenter de prix

Il ne vous reste que quelques heures pour acheter le Redmi Note 12 ou le OnePlus Nord N20 SE au prix minimum.

Le Redmi Note 12 est probablement le téléphone le plus offert de cette année 2023.

Il ne vous reste que quelques heures pour profiter de deux bonnes affaires en matière de téléphones pas cher. Directement d’AliExpress Store, le Xiaomi Redmi Note 12 et le OnePlus Nord N20 SE se vendent comme des petits pains depuis la semaine du 11 novembre sur AliExpress. Et attention, car il s’agit de deux appareils qui ne dépassent en aucun cas les 150 euros.

Nous vous prévenons déjà que même pas lors du Black Friday d’autres stores en ligne, vous trouverez des prix comme ceux-ci, car en matière de bonnes affaires, AliExpress prend les choses très au sérieux. C’est pourquoi, si vous êtes à la recherche d’un téléphone abordable pour vous-même ou pour offrir à quelqu’un, il est intéressant de les examiner. Leurs prix remisés ne seront disponibles que jusqu’à samedi matin neuf heures, donc si cela vous intéresse… il vaut mieux prendre des mesures rapidement.

Considérez que :

Ils se vendent comme des petits pains.

Ils bénéficient de tous les avantages d’AliExpress Store, y compris la livraison et le retour gratuits ainsi que la garantie officielle.

La fin du 11 novembre et avec elle ces deux bonnes affaires de téléphonie mobile

Vous connaissez sûrement quelqu’un qui doit renouveler son téléphone : pour 127 euros et 85 euros respectivement, le Redmi Note 12 et le OnePlus Nord N20 SE en valent vraiment la peine.

Xiaomi Redmi Note 12 pour 127 euros (50% de réduction)

D’une part, nous avons le Redmi Note 12 dans sa version 4G, l’un des téléphones les plus vendus non seulement sur AliExpress mais aussi en France. Il est sorti en vente un peu avant l’été et est actuellement disponible à moitié prix.

Pour 127 euros, c’est un achat spectaculaire, surtout si l’on considère que cette semaine nous l’avons récompensé comme le meilleur smartphone d’entrée de gamme de l’année : il est livré avec 128 Go de stockage, un appareil photo principal de 50 mégapixels, une charge rapide de 33 W, un processeur Qualcomm et un écran 120 Hz. Peu de téléphones offrent autant pour si peu.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Redmi Note 12 avec le code AEFR15

OnePlus Nord N20 SE pour 85 euros (45% de réduction)

D’autre part, la réduction sur le OnePlus Nord N20 SE est également très intéressante, car il est vendu à un modique 85 euros. Si vous êtes déterminé à dépenser le moins possible pour un téléphone, ce modèle de OnePlus est une excellente option.

Même s’il a déjà un certain âge, rien que pour son autonomie et sa section photo, il surpasse largement ses concurrents de moins de 100 euros. Il est également compatible avec la charge rapide de 33 W, un plus qui, associé à son design léger et haut de gamme, en réalité un appareil très « cadeau ».

➡️ Voir l’offre OnePlus Nord N20 SE avec le code FR15

Quoi qu’il en soit, rappelez-vous que vous n’avez que jusqu’à 8h59 samedi 18 pour obtenir l’un de ces deux appareils. Ensuite, leur prix augmentera et qui sait quand nous les reverrons à ce prix. Bien sûr, cela s’applique également aux autres centaines de téléphones qui sont toujours en promotion pour ce 11 novembre. Faites un tour sur AliExpress et jetez-y un coup d’œil, il y a encore des stocks du OnePlus 10T à 339 euros, du Pixel 7 à 399 euros ou du Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G à 211,99 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :