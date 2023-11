La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur : où et quand regarder en streaming le préquel de Hunger Games

Découvrez quand vous pourrez regarder en streaming le nouveau film de Hunger Games.

La Ballade des oiseaux chanteurs et des serpents est l’une des nouveautés les plus intéressantes de cette semaine

Les plateformes de streaming parient toujours sur les dystopies pour nous mettre l’eau à la bouche. Que ce soit en raison de la conjoncture politique et sociale ou de l’avenir incertain, mais il est clair que les dystopies sont un genre qui attire toujours l’attention. C’est pourquoi la sortie de La Ballade des oiseaux chanteurs et des serpents est devenue un phénomène à prendre en compte. Surtout compte tenu de la légion de fans de Suzanne Collins et des films basés sur son œuvre. C’est pourquoi nous allons vous dire quand et sur quelle plateforme de streaming nous pensons que le préquel arrivera.

De quoi parle La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur

Nous retournons à Panem mais cette fois-ci sous la forme d’un préquel. Bien avant la naissance de Katniss Everdeen, Coriolanus Snow, le dictateur du film original, était juste un jeune homme vivant dans le pauvre District 12. Cependant, après avoir survécu à son édition des Hunger Games, il devra être le mentor de la jeune Lucy Gray Baird, une fille dotée d’un talent magistral pour le chant qui fera sensation lors des cérémonies des Dixièmes Hunger Games. Ainsi, Snow devra l’utiliser au mieux pour garantir la survie des deux alors qu’il essaie de se faire une place parmi l’élite de Panem.

Tout le monde connaît Hunger Games à ce stade. C’est une saga réputée aussi bien sous forme de roman que de films qui ont captivé des millions d’adolescents dans le genre dystopique. Cependant, cette nouvelle réalisation sera-t-elle à la hauteur ? Il semble y avoir divergence d’opinions parmi les critiques, certains la qualifiant de meilleur film de la saga, tandis que d’autres affirment qu’il y a un certain excès. Ce qui est clair, c’est qu’ils ont un objectif très difficile à atteindre : battre la performance mythique de Jennifer Lawrence qui a fait de l’actrice et de la saga l’une des plus reconnaissables dans le monde des films pour jeunes.

Friday, nous saurons si La Ballade des oiseaux chanteurs et des serpents est à la hauteur ou si, au contraire, la formule est épuisée.

Où regarder le film en streaming

Lionsgate est un studio indépendant qui n’est associé à aucune plateforme de streaming, il est donc difficile de savoir quand il sera diffusé. Les films de la saga originale sont dispersés dans tous les catalogues. Cependant, si nous devons parier sur une plateforme en particulier, ce serait le catalogue d’Amazon Prime Video, car trois des quatre films originaux sont disponibles sur cette plateforme.

Cependant, cela dépendra du meilleur enchérisseur et de la plateforme qui souhaite avoir ce film dans son catalogue avant les autres.

Date de sortie en streaming du préquel de Hunger Games

Il est pratiquement impossible de savoir quand ce film sera diffusé en streaming, mais ce qui est clair, c’est que le film de Lionsgate sortira l’année prochaine, car cette année-ci ne lui laissera pas suffisamment de temps pour voir comment il se comporte dans les salles de cinéma. Généralement, les films arrivent entre un mois et demi et quatre-vingt-dix jours après leur sortie dans les cinémas. Dans ce cas, il est difficile de le dire, mais il est fort probable qu’il soit diffusé en février de l’année prochaine.

Comme toujours, cela dépendra de sa performance dans les cinémas. Si le film connaît un succès, il se peut qu’ils décident de prolonger sa diffusion en salles et nous devrons attendre pour le voir sur notre canapé.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :