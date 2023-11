Les plans d'Apple de lancer un iPhone avec son propre modem 5G sont retardés... encore une fois

Les iPhone continueraient d’avoir les modems 5G de Qualcomm jusqu’en 2026.

Apple ne lancerait pas d’iPhone avec son propre modem 5G avant 2026

Bien qu’Apple ait fait un excellent travail avec les processeurs Apple Silicon pour Mac, il est vrai qu’elle n’a pas le même succès avec les modems 5G qu’elle tente de développer depuis des années pour les iPhone. Il semble que, pendant encore un certain temps, ils continueront d’utiliser ceux de Qualcomm, qui leur ont permis d’obtenir la meilleure vitesse 5G sur les iPhone 15 Pro grâce au modem 5G X70 de Qualcomm.

Un accord qui semble être prolongé au moins jusqu’en 2026, car selon Bloomberg, la société à la pomme aurait à nouveau échoué dans son objectif de lancer un iPhone avec son propre modem 5G en 2025.

Apple retarde (encore une fois) ses plans de lancement d’un iPhone avec son propre modem 5G

En 2019, Apple a acquis la division des modems d’Intel pour un montant d’un milliard de dollars dans le but de remplacer les modems de Qualcomm par ses propres modems. Grâce à cet accord, la société a obtenu plus de 17 000 brevets et plus de 2 200 employés d’Intel qui ont rejoint les rangs d’Apple.

Cependant, tous les efforts déployés par Apple pour créer son propre modem 5G pour les iPhone ne donnent pas encore de résultats satisfaisants en termes de performance et d’efficacité. À cause de cela, Apple a dû retarder à plusieurs reprises l’arrivée d’un iPhone avec son propre modem 5G, et elle le fera une fois de plus.

Il faudra plusieurs années avant de le voir. Comme le souligne Bloomberg, Apple envisageait de lancer un iPhone avec un modem 5G l’année prochaine, mais cela est maintenant complètement exclu. Le plan suivant était de le lancer au printemps 2025, mais cela semble également peu probable et il serait prêt au plus tôt à la fin de 2025.

Le rapport décrit le projet du modem 5G d’Apple comme un « voyage frustrant » pour les ingénieurs et les dirigeants de l’entreprise. Dans le même temps, des rapports antérieurs ont révélé que les puces d’Apple ont également souffert de surchauffe. Quelque chose qui nous est familier car les iPhone 15 Pro ont eu le même problème, bien que cela soit dû au logiciel et non au matériel.

