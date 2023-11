Fuite de l’intérieur de la voiture Xiaomi SU7, avec un énorme écran central de type Tesla

2024 sera une année clé dans l’histoire de Xiaomi, car ce n’est pas tous les jours qu’une entreprise spécialisée dans la technologie grand public lance une voiture sur le marché. Le Xiaomi Car va être le projet le plus ambitieux de l’entreprise de Lei Jun, et toute nouvelle à son sujet suscite immédiatement de l’intérêt. Jetons un coup d’œil à son intérieur, voulez-vous ?

Cette semaine même, plusieurs images de la Mi Car SU7 ont été révélées. Mais c’est quelque chose que nous avons vu chaque fois qu’une photo apparaissait sur Weibo. Et l’intérieur ? C’est précisément ce que nous allons voir aujourd’hui, le tableau de bord et la console centrale de la voiture Xiaomi.

SU7 Xiaomi Car, un intérieur de type Tesla

Le premier modèle, le Xiaomi Car SU7, ressemble à une berline 4 portes et 5 places, et son intérieur correspond à sa nature de véhicule électrique. Avec les photos révélées cette semaine de son aspect extérieur et de sa carrosserie, nous avons également vu les premières images de l’intérieur, plus précisément du tableau de bord.



Un tableau de bord de type Tesla en ce qui concerne la suppression des indicateurs et en le remplaçant par un écran comme un tableau de bord, et une énorme tablette tactile au centre du tableau de bord. Les photos de l’intérieur du SU7 montrent un grand écran de contrôle central et un volant à trois branches au design distinctif avec la partie inférieure plate, équipé de deux contrôles fonctionnels, dont celui de droite semble être dédié à l’allumage du véhicule.

Fonctionnant avec le HyperOS

Selon plus d’informations révélées sur des sites tels que Xiaomi Today, car Xiaomi a simplement annoncé qu’il sortirait en 2024 et que son système d’exploitation serait le nouveau HyperOS, le SU7 a deux options en termes de performances :

Version d’entrée / économique du SU7 :

Propulsion arrière (RWD)

Batterie au phosphate de fer et de lithium (LFP) fournie par BYD

Poids de 1 980 kg

Moteur de 220 kW

Vitesse de 210 km/h

Version premium du SU7 :

Transmission intégrale (AWD)

Batterie au nickel-manganèse-cobalt (NMC) fournie par CATL

Poids de 2 205 kg

Moteur de 495 kW (220 kW + 275 kW)

Vitesse de 265 km/h

Divers modèles pour s’adapter au marché

D’autres informations indiquent que le SU7 sera disponible en deux versions, une avec LiDAR, un capteur laser pour la conduite autonome, placé derrière le pare-brise, et une autre sans celui-ci. Les documents du MIIT révèlent les noms des trois versions : SU7, SU7 Pro et SU7 Max, dont certaines auront un aileron arrière actif, qui s’adapte à la vitesse et à la courbure de la route.

Source | Xiaomi Today

