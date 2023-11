Cette main robotique est l’avenir : elle dispose de tendons et de muscles qui peuvent être facilement imprimés

La technologie occupe une place énorme dans ce type d’implants.

Le monde de la robotique cherche activement à améliorer les conditions de vie des personnes qui ont subi une amputation ou des problèmes graves aux extrémités. Ainsi, récemment, nous avons vu qu’une femme retrouvait la mobilité de son bras grâce à une main robotique, ce qui était une grande révolution. Maintenant, une équipe de développeurs a inventé une nouvelle main qui dispose de muscles et de tendons artificiels qui faciliteront de manière incroyable la capacité des personnes lorsqu’elle commencera à être testée et appliquée sur elles.

À cela s’ajoute la capacité de cette main à être fabriquée facilement, car elle a été imprimée en 3D. C’est pourquoi nous allons voir tout ce que ce projet apporte à la science et pourquoi il est essentiel pour révolutionner la qualité de vie de millions de personnes à travers la planète.

Une main robotique vraiment innovante

Nous pensons que les robots sont l’avenir, mais nous ne parvenons pas à imaginer à quel point d’autres aspects de ceux-ci peuvent être surprenants, comme les implants chez les personnes ayant subi des amputations. La perte d’un membre peut être une mauvaise nouvelle à tous égards, car non seulement nous perdons une partie fonctionnelle et utile de notre corps, mais c’est aussi un coup direct à notre estime de soi, auxquels s’ajoutent les problèmes propres à cette condition tels que la sensation du membre fantôme.

Pour lutter contre toutes ces questions, une équipe de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich selon les initiales de l’institution) a publié dans la revue Nature le processus de création d’une prothèse qui semble révolutionnaire et futuriste. Tout d’abord, parce qu’elle peut être imprimée en 3D, ce qui la rend parfaitement personnalisable et améliore les besoins des patients. Il s’agit d’une prothèse complexe, avec différents niveaux de développement comprenant des muscles, des tendons et des ligaments conçus spécifiquement pour créer une main fonctionnelle et permettre aux personnes de l’utiliser sans aucun problème.

L’impression utilise des plastiques à durcissement lent qui sont plus élastiques que les autres et permettent également une durabilité et une série de fonctionnalités propres au plastique qui donnent d’excellents résultats, ce qui signifie que le bond technologique que nous pouvons faire est vraiment remarquable.

Pour construire la main, nous utilisons des polymères de thiolen à prise lente. Ils ont d’excellentes propriétés élastiques et retrouvent leur forme d’origine lorsqu’ils se plient – Robert Katzschmann de l’ETH Zurich.

Une fois que la technique est maîtrisée, le processus est vraiment simple, car il utilise des traitements de durcissement des polymères plastiques tout en essayant de polir les irrégularités de la surface pour lui donner une finition très professionnelle.



