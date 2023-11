Image dévoilée de Michael Keaton en Beetlejuice dans Beetlejuice 2

Et Jenna Ortega sera la fille de Lydia.

Répétez son nom trois fois

Bitelchús, Bitelchús, Bitelchús ! Non ? Rien ? Eh bien, c’est peut-être mieux comme ça. Bitelchús en France, Beetlejuice pour tous ceux qui ne parlent pas espagnol, est un film emblématique de 1988 réalisé par Tim Burton et mettant en vedette Michael Keaton et Winona Ryder qui en 2024, si nous croisons les doigts et qu’il n’y a pas de retard, aura enfin une suite après plusieurs tentatives, et cela se fera avec le retour de ceux qui ont rendu grand le seul film jusqu’à présent (plus une série animée), ainsi que de nouvelles recrues de qualité.

Confirmé par Warner Bros. ce printemps même, Beetlejuice 2 aura parmi son casting principal Jenna Ortega, qui a pris goût à porter du noir après et à travailler sous la direction de Tim Burton dans la série Wednesday, qui est également en train de préparer son retour sous la forme d’une nouvelle saison et qui apparemment changera de lieu. Elle le fera aussi aux côtés de Winona Ryder, qui est toujours impliquée dans d’autres projets comme la cinquième saison de Stranger Things, et de Michael Keaton, l’acteur infatigable qui une fois de plus se revêtira de rayures blanches et noires.

Beetlejuice 2 est de retour en tournage

Bien qu’il devrait être presque terminé, « il est fait à 99 % » a déclaré Burton lui-même lors d’une interview accordée pendant la grève des acteurs à Hollywood, il reste encore des scènes à tourner, ce qui nous a permis d’avoir un bref aperçu de ses personnages caractérisés comme Bitelchús (j’espère que cela restera le cas en France cette fois-ci) et la fille de Lydia.

Plus âgé et avec plus de rides, mais bien portées, voici Michael Keaton qui se maquille à nouveau en blanc et que nous pouvons déjà voir dans cette photo en train de faire des siennes.

C’est ainsi que Jenna Ortega apparaîtra dans un film prévu pour sortir le 6 septembre de l’année prochaine.

Il reste à savoir si elle gardera l’essence de l’original, bien que d’après ce que nous découvrons petit à petit, il semble que l’attente en vaudra la peine.

