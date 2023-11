Ces enceintes Echo ont un écran et baissent leur prix comme jamais auparavant

C’est votre grande opportunité, commencer à construire une maison intelligente peut-être très simple avec l’aide d’Alexa.

Un des haut-parleurs Echo Show d’Amazon.

La semaine du Black Friday 2023 est arrivée chez Amazon, l’attente est terminée. Des milliers de produits voient leur prix diminuer et c’est votre grande opportunité de renouveler n’importe quel appareil technologique. Cependant, comme chaque année, certains des meilleures offres se trouvent sur les appareils créés par Amazon même.

Nous avons préparé une petite sélection d’enceintes Echo dont les prix ont baissé, mais ce n’est pas une liste ordinaire. Dans ce cas, nous nous sommes concentrés sur l’une des familles les plus particulières, les Echo Show. Ils ne disposent pas seulement de l’intelligence d’Alexa, mais ils intègrent également un écran pour ouvrir une nouvelle dimension. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses, lequel choisissez-vous ?

Echo Show 5 (3e génération)

Echo Show 5 (3e génération)

L’Echo Show de 5e génération est le modèle le plus compact et le moins cher de tous. Il est actuellement à 54,99 euros, et il est difficile de ne pas le recommander. Il vient avec un écran de 5 pouces et une résolution HD sur lequel vous pourrez afficher tout type de contenu, sa taille compacte vous permettra de le placer n’importe où.

Son son est surprenant, ne vous laissez pas tromper par la taille. Évidemment, ce n’est pas la même chose que ses grands frères, mais il vous suffira de demander à Alexa de jouer une bonne playlist pour découvrir à quel point c’est agréable. De plus, il intègre une caméra frontale que vous pourrez utiliser pour les appels vidéo, mais aussi pour transformer cet Echo Show en une caméra de sécurité.

Echo Show 8 (2e génération)

Echo Show 8 (2e génération, modèle 2021)

Nous montons d’un cran avec le modèle de 8 pouces, un haut-parleur Echo que vous pouvez avoir chez vous pour seulement 69,99 euros. Son prix habituel frôle les 130 euros, c’est une bonne réduction. Il est disponible en deux couleurs, un blanc minimaliste et un anthracite élégant qui est mon préféré. Appelez-moi ennuyeux, mais je pense que les couleurs sombres sont les meilleures.

Comme vous pouvez l’imaginer, nous montons également en puissance audio, cet Echo Show 8 continue de surprendre avec un son puissant qui ne semble pas propre à un appareil aussi compact. Profitez-en depuis n’importe quel coin de votre maison, il vous suffira d’invoquer Alexa pour que la fête commence.

Echo Show 8 (3e génération)

Echo Show 8 (3e génération, modèle 2023)

La dernière version de l’Echo Show 8 est arrivée cette année même et vous avez la possibilité de l’acheter avec une remise de 30 euros. Nous avons affaire à un design simple et beau, avec des lignes plus actuelles que ses prédécesseurs et un écran qui ressort et semble collé au corps. En ce qui concerne la caméra frontale, nous passons à 13 mégapixels.

Ce sera le tableau de commande idéal pour une bonne maison intelligente, il vous suffit de profiter de l’excellente compatibilité d’Alexa et de créer un réseau d’appareils connectés. Contrôlez votre maison à la voix et consultez les informations les plus importantes en un coup d’œil sur cet Echo Show. Prochains événements ? Tâches à accomplir ? Contrôle du thermostat ? Tout ce que vous voulez.

Echo Show 10 (3e génération)

Echo Show 10 (3e génération)

Nous terminons notre sélection avec le modèle le plus grand et le plus complet de tous, l’ Echo Show 10. Il n’est pas nécessaire d’être un génie, comme son nom l’indique, il est livré avec un écran de 10 pouces et une haute résolution. Nous nous rapprochons un peu plus du « territoire de la tablette », c’est un haut-parleur de bonne taille qui peut être encore plus apprécié.

Son son monte également en gamme, si vous êtes un connaisseur, un fin gourmet des playlists, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil à ce modèle. Actuellement, il bénéficie d’une réduction intéressante de 60 euros, vous devriez en tenir compte. Sa caméra frontale, quant à elle, atteint les 13 mégapixels pour que vous puissiez profiter encore plus des appels vidéo.

Cet article recommande de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

