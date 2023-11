Les iPhone 16 ne surchaufferont pas comme les iPhone 15 : voici la raison

Il est bien connu que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ont rencontré un grave problème de surchauffe. Pas toutes les unités mises sur le marché, mais une bonne partie. Il semble que ce soit l’un des aspects sur lesquels ils se concentreront pour améliorer la prochaine génération. Des rumeurs récentes affirment qu’Apple chercherait à résoudre ce problème en utilisant un nouveau matériau, le graphène.

Bien que l’entreprise à la pomme ait résolu les problèmes de surchauffe par le biais d’une mise à jour logicielle, il semblerait qu’ils prévoient également d’inclure le graphène dans les futurs iPhone 16, dans le but de mieux dissiper la chaleur et d’éviter les problèmes rencontrés avec les iPhone 15 Pro.

Kosutami a partagé ces informations sur son compte personnel de X (anciennement connu sous le nom de Twitter), en déclarant que l’entreprise travaille activement sur un système thermique en graphène qui sera utilisé dans les nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro qui sortiront l’année prochaine, afin d’éviter les problèmes de surchauffe.

Apple is actively working on graphene thermal system of iPhone 16 Series to solve the heating problem existing before. And the battery of Pro series would change to metal shell, for the same reason.

