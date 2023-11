Xiaomi souhaite que vous essayiez HyperOS avant tout le monde : son programme de bêtas est très proche d’être ouvert et vous pouvez déjà vous inscrire

Tel que cela se produit habituellement chaque fois que Xiaomi lance une mise à jour majeure, la marque ouvre son programme bien connu Mi Pilot afin que les utilisateurs puissent installer les versions bêta des nouvelles versions à venir et tester leur fonctionnement, et il semble que les nouvelles bêtas avec HyperOS soient sur le point de voir le jour.

En réalité, comme nous l’avons appris grâce à GSMChina, la société asiatique a déjà activé le site d’inscription pour ces versions via ce lien, nous vous recommandons donc de remplir le formulaire complet si vous souhaitez recevoir les dernières nouveautés de HyperOS avant tout autre utilisateur régulier.

Voici toutes les exigences que vous devez remplir si vous voulez tester HyperOS

La première chose que vous devez savoir, c’est que Xiaomi n’a pas encore confirmé quelle sera la liste définitive des téléphones mobiles qui pourront être mis à jour vers HyperOS au niveau mondial. Cependant, la société a officiellement annoncé que les Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 11T et Xiaomi Pad 6 seront les premiers à pouvoir se mettre à jour sur notre marché, donc si vous en avez un, vous pouvez vous inscrire au programme.

Mais posséder l’un de ces téléphones ne sera pas la seule exigence que nous devrons remplir si nous voulons faire partie du testeur HyperOS Pilot, car il y en a beaucoup d’autres que nous vous expliquons ci-dessous :

Le demandeur doit avoir 18 ans ou plus

Il est indispensable de se connecter à l’appareil avec le même compte Mi avec lequel la demande de mise à jour a été effectuée

Des problèmes peuvent survenir pendant le processus de mise à jour, donc l’utilisateur l’installera à ses propres risques

Ceux qui ont participé au programme Mi Pilot de MIUI 14 n’ont pas besoin de faire une nouvelle demande car ils seront automatiquement inclus dans cette nouvelle version

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de précautions à prendre lors de l’installation de ce type de logiciel. Bien sûr, il s’agit de versions bêta et elles peuvent échouer tant dans leur utilisation quotidienne que dans leur installation, nous devons donc être très conscients de ces risques. Même ainsi, si vous voulez tester HyperOS le plus rapidement possible, c’est certainement une option très intéressante pour aider Xiaomi elle-même à améliorer le système avant le lancement de sa version stable.

Source | GSMChina

