Le bestial Red Magic 9 Pro fait son grand retour dans les médias : plus de photos, plus de données et une confirmation

Comme toujours sur Weibo, en Chine, des détails sur le Red Magic 9 Pro continuent de filtrer, un téléphone que Nubia va placer parmi les plus puissants de toute l’industrie.

Voici le Red Magic 9 Pro, le prochain monstre « gaming » venu de Chine.

Il y a seulement quelques heures, Nubia, ou plutôt des sources proches du fabricant chinois, ont dévoilé plusieurs détails et images d’un flagship en développement qui sera certainement l’un des téléphones les plus puissants du marché, car ce Red Magic 9 Pro vise à mettre à jour la gamme gaming de la plateforme Android avec les meilleures performances disponibles sur le marché aujourd’hui.

Ce n’est pas un hasard car les téléphones gaming sont probablement les plus puissants qu’on puisse acheter, et Nubia relèvera à nouveau le niveau avec un Red Magic 9 Pro haut de gamme, qui utilisera la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ainsi que les dernières technologies de mémoire LPDDR5x et UFS 4.0.

Mais nous ne savons pas seulement cela, car plusieurs galeries photos ont également été révélées sur Weibo, ce qui nous donne une confirmation importante : ce poids lourd de Red Magic aura un système photographique qui, attention, ne dépassera pas à l’arrière pour éviter les bosses gênantes.

Ces caméras ont aussi fuité, nous pouvons déjà vous dire qu’il y aura un capteur principal de 50 mégapixels, probablement d’origine Samsung, un ISOCELL GN5, accompagné d’un autre capteur ultra grand angle de résolution inconnue, bien qu’on nous laisse entendre qu’il s’agit peut-être d’un ISOCELL GN1. Nous ne parlerons pas de l’appareil photo macro car il sera anecdotique, probablement 2 mégapixels et utilisé uniquement pour les calculs et le traitement.

Comme vous pouvez le voir, le design serait celui attendu, avec un aspect très frappant et industriel, bien que les rendus dévoilés mettent en évidence des bordures minimes sur son écran qu’il faudra vérifier s’ils correspondent aux modèles de production. Nous savons déjà qu’en Chine, ils exagèrent beaucoup dans les rendus.

Quant aux lumières LED RGB, qui sont évidemment présentes, elles décoreront un ventilateur actif qui sera à la base du système de refroidissement de l’appareil, ainsi que quelques chiffres « 09 » décoratifs qui font référence à la génération de l’appareil à l’arrière.

Enfin, nous connaissons déjà les trois finitions que nous pourrons acheter de ce Red Magic 9 Pro, qui sera proposé dans des teintes gris et noir avec des accents transparents et des noms assez pompeux : Dark Knight, Deuterium Front Transparent Dark Night et Deuterium Front Transparent Silver Wing.

La présentation aura lieu le 23 novembre prochain et la sortie en Chine se fera probablement avant la fin de cette année 2023, bien que dans nos marchés, nous devions peut-être attendre plus longtemps pour le voir, comme c’est généralement le cas dans ces situations.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :