Lisa Kudrow, Phoebe, est la dernière à dire au revoir à Matthew Perry mais elle le fait en se souvenant du premier jour

Nervosité, poker et beaucoup de rires.

Phoebe et Chandler dans Friends

Matt LeBlanc a commencé et les autres l’ont suivi avec des dédicaces successives qui, en général, nous ont rapprochés un peu plus de ce que était la vie quotidienne sur le tournage de la célèbre série Friends, où Matthew Perry a toujours joué un rôle important, devant et derrière la caméra, selon ce que racontent les collègues et amis de l’acteur décédé ayant incarné Chandler Bing pendant les 10 saisons de la comédie.

Alors que tous les membres de la distribution principale ainsi que les producteurs et animateurs de l’émission ont publié une déclaration commune dès l’annonce de la nouvelle du passage de l’acteur américain, la douleur et les circonstances entourant cet événement ont fait en sorte que Joey, Monica, Rachel, Ross et Phoebe dans la fiction prennent un temps prudent en signe de respect et pour mettre leurs sentiments en ordre.

Phoebe fait ses adieux à Chandler

Maintenant, c’est à Lisa Kudrow, qui nous a donné l’un des personnages les plus aimés de l’histoire de la télévision avec son Phoebe étourdie mais charmante, de rendre son hommage particulier à Matthew Perry, en mettant en avant, comme les autres l’ont fait, son humour et comment il vivait pour faire rire les personnes.

« Nous avons tourné le pilote, Friends Like Us, il a été choisi et nous étions immédiatement présents à la présentation de la NBC. Ensuite…Tu as suggéré que nous jouions au poker et tu l’as rendu très amusant pendant que nous nous intégrions. Merci pour cela. Merci de me faire rire tellement avec ce que tu disais, que mes muscles me faisaient mal et que j’en avais les larmes aux yeux TOUS LES JOURS. Merci pour ton cœur ouvert dans une relation à six qui nécessitait de l’engagement. Et beaucoup de « parler ». Merci d’être venu travailler même quand tu n’allais pas bien, puis d’être complètement brillant. Merci pour les meilleures 10 années qu’une personne puisse avoir. Merci de m’avoir fait confiance. Merci pour tout ce que j’ai appris sur la GRÂCE et l’AMOUR en te connaissant. Merci pour le temps que j’ai passé avec toi, Matthew« .



