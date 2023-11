La superintelligence artificielle pourrait arriver bientôt, mais peut-être que nous ne sommes pas prêts

L’arrivée d’une superintelligence artificielle pourrait être imminente, mais nous ne sommes pas prêts pour ses fonctionnalités.

Les intelligences artificielles suscitent l’engouement, mais elles génèrent aussi de la peur

La Superintelligence Artificielle est un rêve auquel on réfléchit depuis un certain temps. Ce n’est pas étrange, car l’idée de créer une intelligence égale ou supérieure à la nôtre attire fortement l’attention. Cependant, cela comporte des risques dès sa conception. Les premiers risques auxquels nous sommes confrontés concernent la logistique. Est-il possible de disposer d’une IA aussi puissante avec les moyens dont nous disposons ? Il semble qu’OpenAI soit prête à explorer cette possibilité, mais pour le moment, elle a besoin de financement pour essayer de le réaliser.

Lorsque nous parlons d’une Intelligence Artificielle Générale (AGI en anglais), nous parlons d’un dispositif intelligent capable de penser, de raisonner et de générer des opinions d’un niveau aussi avancé que le nôtre. Il ne s’agit pas de quelques expériences, comme Ameca se déclarant consciente d’elle-même, mais nous nous approcherions directement de certaines des prédictions faites par Bill Gates et d’autres experts sur les limites de l’IA.

L’IA superintelligente, est-ce possible ?

Les IA ne sont pas aussi intelligentes que nous le pensons, au contraire, elles ont encore de nombreuses erreurs et sont très dépendantes de l’homme. Cependant, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a déclaré qu’ils voulaient créer une nouvelle IA superintelligente et qu’ils avaient besoin d’un nouveau financement pour cela. C’est ce qu’il a déclaré dans une interview pour le journal The Financial Times, dans laquelle il a fait un certain nombre de déclarations assez intéressantes sur l’avenir de l’IA.

Le problème est qu’il semble qu’il faille un financement exorbitant pour cela. Il est important de noter que le développement de l’IA actuelle est déjà extrêmement coûteux et qu’il est impossible de réaliser des bénéfices avec les dépenses engendrées. C’est pourquoi il semble qu’OpenAI chercherait à ce que Microsoft investisse de nouveaux capitaux dans l’entreprise dans le but de développer une Intelligence Artificielle Générale.

L’idée de ces IA n’est pas nouvelle, mais il existe toujours un problème grave lorsqu’il s’agit de gérer leur fonctionnement et de savoir où un système aussi avancé peut être hébergé, car nous n’avons pas réellement assez de puissance pour le faire.

Nous ferons en sorte que ces IA deviennent de plus en plus puissantes et complexes à partir de ce point.

En résumé, pour le moment, nous constatons que :

Même si cela semble être le cas, pour le moment, les IA ne sont pas aussi intelligentes qu’on pourrait s’y attendre, elles ont toujours besoin qu’un humain écrive les instructions pour fonctionner.

OpenAI essaie de convaincre Microsoft de développer l’ Intelligence Artificielle Générale (AGI), qui sera aussi intelligente, voire plus, que les humains.

(AGI), qui sera aussi intelligente, voire plus, que les humains. Actuellement, Microsoft est le plus grand investisseur d’OpenAI, il pourrait donc réinvestir de l’argent dans le développement.

En réalité, plutôt que de rechercher une AGI, il pourrait s’agir d’une manœuvre visant à obtenir plus d’argent en raison des coûts élevés de développement .

. Le principal problème de l’AGI est de savoir comment la construire et où l’héberger afin d’avoir suffisamment de puissance pour cela.

Ainsi, la recherche de l’Intelligence Artificielle Générale est en cours, mais il est certain que nous ne sommes pas prêts pour cela. En grande partie parce qu’il manque encore de la technologie pour l’aborder et qu’il semble plutôt s’agir du rêve chimérique d’un groupe d’entrepreneurs qui tentent de mener une grande campagne marketing pour attirer des investisseurs. Par conséquent, la recherche d’une AGI devra probablement attendre un certain temps.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :