Xiaomi Vela est désormais une plateforme open source, et même HyperOS en est basé sur elle

Le terme IoT, ou Internet des objets, fait référence au réseau collectif de dispositifs connectés et à la technologie qui facilite la communication entre les dispositifs et le cloud, ainsi qu’entre les dispositifs eux-mêmes. C’est ce qu’a utilisé Xiaomi pour créer son énorme écosystème. Et sa nouvelle plateforme.

IoT est l’interconnexion numérique d’objets courants, de systèmes et de services qui va au-delà du traditionnel M2M (machine à machine), couvrant une énorme variété de protocoles, de domaines et d’applications. Et au sein de celle-ci intervient Xiaomi Vela, le logiciel propriétaire de Xiaomi qui est désormais ‘Open Source’.

Xiaomi Vela ouvre son code source

Présentée en plein pandémie, Xiaomi Vela est la plateforme logicielle que l’entreprise a créée pour le monde de l’Internet des objets, et depuis lors, elle s’est distinguée par son approche innovante pour développer des solutions IoT. Étant fermée et propriétaire de Xiaomi, son créateur a décidé de prendre un tournant radical, et lors de la Conférence des Partenaires Écologiques de Xiaomi IoT 2023, Xiaomi a annoncé que Vela est maintenant ‘open source’, c’est-à-dire en code ouvert pour que tout développeur de logiciel et de matériel puisse utiliser Vela, le modifier et apporter ses idées.





Sous la direction de Fan Dian, Xiaomi Vela vise à promouvoir la collaboration entre les développeurs de différentes plateformes au sein de l’écosystème de l’Internet des objets (IoT). La plateforme, qui s’est déjà étendue aux montres connectées, aux trackers de fitness et aux haut-parleurs intelligents, est prête à accueillir d’autres appareils électroménagers intelligents, caméras ISP et capteurs à l’avenir.

En tant que partie intégrante de l’écosystème IoT, Xiaomi Vela est appelée à jouer un rôle crucial dans la configuration de l’avenir des technologies IoT. Et en réalité, le récent système HyperOS est également basé sur Vela.

Plus léger en termes de ressources que même Linux

Le code source ouvert de Xiaomi Vela est sous licence Apache 2.0, ce qui permet aux développeurs du monde entier de l’utiliser et de contribuer. Construit sur le système d’exploitation en temps réel open source NuttX, Xiaomi Vela fournit des services logiciels unifiés sur différentes plates-formes matérielles IoT.





En particulier, Xiaomi Vela présente des exigences en termes de ressources système inférieures par rapport au système d’exploitation Linux, tout en offrant des fonctionnalités et des performances similaires, ce qui en réalité une alternative rentable, notamment pour les appareils IoT d’entrée de gamme.

Si vous êtes développeur et que vous souhaitez utiliser Xiaomi Vela, vous bénéficiez de avantages tels que la réduction des coûts matériels, ou l’amélioration des performances globales du coût du produit. Grâce à sa compatibilité avec l’interface POSIX, les bibliothèques et composants open source existants sur la plateforme Linux peuvent être facilement portés sur Xiaomi Vela.

