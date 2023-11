Les Chevaliers du Zodiaque reviennent avec la deuxième partie de Battle for Sanctuary

Les Chevaliers du Zodiaque continueront à traverser les Douze Maisons.

Les Chevaliers du Zodiaque et Athéna

Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary, disponible sur Crunchyroll, est une suite de la série animée Saint Seiya: Knights of the Zodiac, une adaptation en 3D CGI du célèbre manga de Masami Kurumada que l’on peut voir sur Netflix. Cette série suit les aventures des Chevaliers du Zodiaque dans leur lutte contre le mal pour protéger la déesse Athéna et sauver le monde, tout comme il y a plus de 35 ans, mais maintenant tout est plus stylisé et arrondi.

La saison Battle for Sanctuary suit l’histoire de Seiya et des Chevaliers de Bronze alors qu’ils surmontent de nombreux défis pour sauver la déesse Athéna. L’intrigue de la première partie de Battle for Sanctuary, sortie en 2022, se concentre sur la nécessité d’arrêter une menace imminente alors que les Chevaliers traversent les Douze Maisons pour atteindre le Grand Pope et sauver Athéna d’une mort presque certaine. Chaque Maison est protégée par un Chevalier d’Or, et la mission représente une course contre la montre pour éviter le désastre.

Enfin, la deuxième partie de cette série arrive et nous a même montré son premier aperçu.

La partie 2 de la saga du Sanctuaire

Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary Part 2 est la prochaine saison de la série animée en 3D CGI, annoncée par Crunchyroll lors de la Comic Con Experience 2022 et prévue pour une sortie internationale en 2024. Elle poursuit l’histoire des Chevaliers du Zodiaque dans leur lutte pour sauver Athéna d’une mort imminente par une flèche divine. Le Grand Pope est le seul espoir, mais Seiya et ses compagnons ne reculeront pas dans leur volonté de traverser les Douze Maisons gardées par les Chevaliers d’Or pour l’atteindre. Le temps est crucial et tout le monde ne parviendra pas au climax étonnant au sommet du Sanctuaire.

