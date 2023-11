Je veux enregistrer un appel vidéo Zoom sur mon Xiaomi mais je ne sais pas où le fichier est enregistré : c’est aussi simple que ça de le configurer

Aujourd’hui, tout logiciel de services doit offrir presque les mêmes fonctionnalités dans sa version pour ordinateurs de bureau et portables que dans sa version d’application pour mobiles. Zoom en est un exemple, et vous pouvez même enregistrer un appel vidéo de cette façon.

Propulsée au rang des plus utilisées grâce à la pandémie, en 2020 Zoom est devenue l’application la plus utilisée pour les appels vidéo, les visioconférences, les cours en ligne, etc, en raison de la réalité que nous vivions et de la montée du travail à distance. Et depuis lors, elle reste en haut du classement. Zoom fonctionne sur Windows, sur macOS d’Apple, Linux, Android, iOS et même sur les téléviseurs. Mais elle n’offre pas les mêmes services sur tous les systèmes.

Enregistrer des appels vidéo Zoom sur mobile

Si vous donnez des cours en ligne, si vous voulez enregistrer une présentation pour la réviser, quel que soit le motif, si vous voulez enregistrer un appel vidéo effectué avec Zoom, l’audio d’une conversation, etc, vous pouvez le faire. Mais il y a une série de prérequis à respecter en fonction de l’appareil et/ou du système d’exploitation que vous utilisez avec Zoom :

Zoom permet d’enregistrer des appels vidéo sur Android et iOS, mais seulement avec les abonnements payants.

Si vous utilisez un compte gratuit Zoom, vous ne pourrez rien enregistrer sur votre mobile.

Zoom permet d’enregistrer des appels vidéo et de les stocker sur le disque dur uniquement sur les systèmes de bureau.

Si vous avez un compte Pro sur Zoom et que vous voulez enregistrer dans l’application mobile, le fichier ne sera pas sauvegardé dans l’espace de stockage de votre smartphone Android ou iOS, mais seulement dans le cloud.

Pour enregistrer un appel sur Zoom

Ouvrez l’application et regardez l’icône des boutons en bas de l’interface principale. Appuyez sur More. Dans la liste des fonctions qui apparaît, la première est Enregistrer – si elle n’apparaît pas, cela signifie que votre compte Zoom n’est pas payant. Vous devriez voir l’indicateur « Enregistrement en cours » en haut à droite de l’écran. Si vous ouvrez à nouveau le menu, vous verrez également cet indicateur ici, ainsi que les options pour mettre en pause ou arrêter l’enregistrement. Pour arrêter l’enregistrement lorsque vous avez terminé. Le fichier résultant sera téléchargé dans le cloud de Zoom. Pour trouver cet enregistrement que vous avez fait, vous devez consulter l’onglet « Réunions » de l’application de bureau Zoom ou la section « Mes enregistrements » sur le portail de votre compte sur le site web de Zoom.

