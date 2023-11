OnePlus 10T à 339 et 5 autres bonnes affaires des dernières 24 heures du 11 du 11 d’AliExpress

Un OnePlus 10T à 339 euros ? Dit et fait.

Le OnePlus 10T est sorti il y a tout juste un an au prix de 719 euros. Aujourd’hui, vous pouvez l’acheter pour moins de la moitié de ce prix.

Il ne reste que 24 heures avant la fin du 11 novembre d’AliExpress et il est encore possible d’obtenir certains des smartphones les plus convoités de cette dernière année à des prix incroyables. Nous vous assurons que même lors du Black Friday, vous ne trouverez pas des prix comme ceux-ci. En effet, Aliexpress propose des réductions exceptionnelles sur des smartphones très recherchés tels que le OnePlus 10T ou le Nothing Phone (1).

Ce n’est pas tout, les bonnes affaires que nous avons sélectionnées ici bénéficient également de tous les avantages d’AliExpress Store, ce qui signifie que quel que soit le téléphone que vous choisissez, il sera expédié directement depuis la France, avec en prime deux semaines de retours gratuits et jusqu’à trois ans de garantie officielle.

Il vous suffit d’appliquer les codes de réduction que vous trouverez avec chaque produit et le prix le plus bas sera automatiquement appliqué. Toutefois, n’oubliez pas que vous n’avez que quelques heures pour en profiter.

Par ailleurs, sachez que vous pouvez également profiter du dernier tronçon du 11 novembre sur de nombreux autres produits. Il vous suffit d’appliquer l’un des codes que nous vous laissons ci-dessous pour bénéficier de réductions exclusives.

D11ES08 : économisez 8 euros pour chaque tranche de 50 euros dépensés.

: économisez 8 euros pour chaque tranche de 50 euros dépensés. ES15 : économisez 15 euros pour chaque tranche de 100 euros dépensés.

: économisez 15 euros pour chaque tranche de 100 euros dépensés. ES30 : économisez 30 euros pour chaque tranche de 200 euros dépensés.

: économisez 30 euros pour chaque tranche de 200 euros dépensés. D11ES40 : économisez 40 euros pour chaque tranche de 250 euros dépensés.

: économisez 40 euros pour chaque tranche de 250 euros dépensés. ES50 : économisez 50 euros pour chaque tranche de 300 euros dépensés.

: économisez 50 euros pour chaque tranche de 300 euros dépensés. ES100: économisez 100 euros pour chaque tranche de 500 euros dépensés.

6 smartphones très pas cher que vous pouvez acheter lors du 11 novembre d’AliExpress

OnePlus 10T. Il est sorti il y a tout juste un an au prix de 709 euros. Aujourd’hui seulement, il est disponible pour 319 euros sur AliExpress. Que dire de plus ? Il s’agit de l’un des smartphones les plus avancés de OnePlus, grâce à ses performances haut de gamme et à des temps de charge incroyablement rapides. C’est pourquoi c’est l’un des téléphones les plus vendus lors de ce 11 novembre.

OnePlus 10T

Nothing Phone (1). Un autre achat intéressant est celui du Nothing Phone (1), un appareil haut de gamme au prix d’un milieu de gamme. Pour 289 euros, vous obtenez l’un des smartphones Android les plus personnalisés et uniques sur le marché, avec de nombreuses fonctionnalités exclusives. N’oubliez pas que Nothing est soutenu par l’un des fondateurs de OnePlus, vous pouvez donc avoir l’assurance d’obtenir un téléphone de qualité.

Nothing Phone (1)

POCO M4 5G. Si vous voulez dépenser le moins possible, ce POCO est fait pour vous. Non seulement il dispose de 6 Go de RAM et d’un écran à 90 Hz, mais il offre également une connectivité 5G, un avantage impossible à trouver à ce prix.

POCO M4 5G

POCO X5 Pro. Dans la tranche des 200 euros, ce POCO X5 Pro est une option très intéressante. Il bénéficie d’une réduction de près de 50% et dispose de caractéristiques attrayantes telles qu’un écran de 120 Hz, un appareil photo de 108 mégapixels, une charge rapide de 67 W et l’un des derniers processeurs 5G de Qualcomm.

POCO X5 Pro

OnePlus Nord 3. Bien qu’il soit très récent sur le marché, AliExpress a réduit son prix de 200 euros pour le OnePlus Nord 3, l’un des appareils les plus équilibrés que vous pouvez acheter en ce moment. Appliquez le code ES70 et obtenez la version avec 16 Go de RAM pour seulement 349 euros, un prix qui sera très difficile à trouver ailleurs. Il est livré, entre autres, avec Android 13, un écran de 120 Hz, des caméras Sony et la célèbre charge rapide « made in OnePlus ».

OnePlus Nord 3

Xiaomi Redmi 12. Nous réservons pour la fin l’un des best-sellers de l’année, un Redmi 12 qui, pour seulement 114 euros, vaut vraiment le détour, surtout si vous recherchez un téléphone abordable capable de tenir la route. Il est équipé d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, d’un écran Full HD+ à 90 Hz, d’Android 13, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Tout comme le OnePlus 10T, c’est l’un des appareils qui connaît le plus de succès lors de ce 11 novembre.

Xiaomi Redmi 12

