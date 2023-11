Nous savons déjà qui sera la méchante dans Superman: Legacy de James Gunn

Et sera liée à un autre film de l’univers cinématographique DC.

Nouveau membre de Superman: Legacy

Petit à petit, nous découvrons de nouvelles informations sur Superman: Legacy, le prochain film de James Gunn déjà inscrit dans le nouvel univers cinématographique DC, qui a pour objectif de relancer plusieurs sagas et d’avoir une plus grande continuité temporelle que les tentatives précédentes, ainsi que de remporter un plus grand succès tant auprès des critiques que du public.

Alors que nous avons récemment confirmé que la nouvelle aventure du kryptonien ne bougerait pas de son planning, contrairement à de nombreuses productions récentes, maintenant nous pouvons également mettre un visage sur sa nouvelle méchante, enfin méchante dans ce cas-ci, un honneur réservé à María Gabriela De Faría, la Vénézuélienne que nous avons déjà pu voir dans « Clase Letal », ainsi que dans plusieurs émissions destinées à un public plus jeune.

De Faría incarnera le rôle de Angela Spica, également connue sous le nom de The Engineer dans les bandes dessinées The Authority, ainsi nommées en raison de la dénomination choisie pour ce groupe d’anti-héros qui aura également son propre film dans ce nouvel univers cinématographique DC, et qui sera soutenu, tout comme Superman: Legacy, par James Gunn et Peter Safran.

Qui est The Engineer ?

The Engineer, également connue sous le nom d’Angela Spica, est un personnage de bande dessinée créé par Warren Ellis et Bryan Hitch pour The Authority vol.1 #1 en 1999. Angela est une brillante scientifique qui devient un membre essentiel de The Authority. Sa caractéristique distinctive réside dans sa connexion avec la nanotechnologie intégrée dans son corps, ce qui lui confère des capacités uniques. Elle peut contrôler la technologie au niveau moléculaire, transformant son corps en une armure avancée avec une force et une résistance surhumaines.

En tant que stratège et inventrice, elle déploie son intelligence pour résoudre des problèmes et faire face à des menaces à grande échelle. The Engineer est reconnue pour son rôle essentiel dans l’équipe, utilisant sa technologie innovante pour combattre le crime et protéger le monde, devenant ainsi un atout précieux dans les missions de The Authority dans l’univers des bandes dessinées DC.

