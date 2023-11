Cette tablette est la meilleure que vous pouvez acheter pour 170 euros : elle est de Xiaomi et à moitié prix.

Chute de 330 à 170 euros pour cette tablette Xiaomi avec écran haute résolution, grande batterie et bon rendement pour son prix.

Même si c’est une tablette pas cher, celle-ci de Xiaomi vous permet de jouer à des jeux comme ce jeu de tennis // Image: Urban Techno.

AliExpress est toujours en pleine campagne du 11.11, qui nous offre d’impressionnantes offres pour les produits technologiques les plus vendus. L’un des meilleurs bons plans est la Redmi Pad, la meilleure tablette que vous pouvez acheter pour 170 euros. Oui, nous savons qu’elle a un prix initial de 329,99 euros, mais cette Redmi Pad tombe à 169,60 euros sur AliExpress Store grâce au coupon ES15.

Cette réduction signifie que vous pouvez pratiquement acheter la tablette Xiaomi à moitié prix. Cependant, le plus important n’est pas que vous économisiez 160 euros sur votre achat, mais la bonne tablette que vous achetez pour seulement 170 euros. Avec elle, vous pouvez regarder des séries, prendre des notes en classe, passer des appels vidéo et même jouer. De plus, elle a une grande batterie qui vous permettra de l’utiliser intensivement toute la journée avant de devoir la recharger.

N’oubliez pas d’utiliser le coupon ES15 pour acheter la Redmi Pad pour seulement 169,60 euros sur AliExpress Store. Ne tardez pas trop, car l’offre se termine samedi matin, le 18 novembre. Notez que cette même tablette coûte plus de 180 euros sur Amazon, plus de 200 euros sur PcComponentes et reste à son prix d’origine dans la boutique officielle de Xiaomi.

Redmi Pad

Redmi Pad, une bonne tablette pour seulement 170 euros

La Redmi Pad se distingue principalement par sa excellente rapport qualité-prix. Vous n’avez besoin que de 170 euros pour acheter une tablette que vous pourrez utiliser pour de nombreuses choses. Par exemple, avec elle, vous pouvez regarder vos séries et films préférés, écouter de la musique, rechercher des informations sur Internet, faire des travaux scolaires avec le traitement de texte, consulter les réseaux sociaux ou jouer. Tout est possible grâce au processeur MediaTek Helio G99, accompagné de 4 Go de RAM.

Les images que vous obtiendrez sur la Redmi Pad sont de bonne qualité, ce qui est également essentiel pour l’expérience lors de l’exécution des tâches que nous avons mentionnées précédemment. Il s’agit d’un écran LCD de 10,61 pouces, avec une résolution de 1200 x 2000 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. Outre de belles images, vous pourrez profiter d’un son étonnamment bon grâce aux 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos embarqués dans la tablette.

La Redmi Pad est une bonne tablette pour étudier ou travailler également grâce à son système photographique. Elle dispose d’une caméra arrière et d’une caméra frontale, toutes deux de 8 mégapixels, avec lesquelles vous pouvez participer à des appels vidéo avec vos camarades. De plus, son corps de seulement 7,1 millimètres et 465 grammes la rend très confortable lorsque vous devez l’emporter avec vous hors de chez vous, que ce soit au travail, en classe ou en voyage.

Un autre gros avantage de cette tablette économique est son autonomie, si étendue que vous pourrez l’utiliser intensivement pendant une journée complète sans problèmes. Cela est dû à la batterie de 8 000 mAh, qui promet jusqu’à 21 heures de lecture vidéo selon le fabricant. Si vous n’êtes pas très exigeant, soyez assuré que vous pourrez l’utiliser pendant plusieurs jours avec une seule charge. La charge rapide est de 18 W, avec le chargeur et le câble inclus dans la boîte.

Redmi Pad

Il y a d’autres données que vous devez connaître sur cette Redmi Pad, comme le fait que vous pouvez étendre ses 128 Go de stockage avec l’une des meilleures cartes microSD. Son système d’exploitation est Android avec une surcouche personnalisée appelée MIUI for PAD qui comprend des outils aussi utiles que la fonction de partage d’écran.

En considérant qu’elle peut être à vous pour seulement 170 euros, la Redmi Pad est sans aucun doute l’une des meilleures tablettes pas cher du marché. Appliquez le coupon ES15 et vous pourrez l’acheter précisément pour 169,60 euros sur AliExpress Store, un prix unique.

