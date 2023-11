Ce contrôleur câblé pour PC et Xbox coûte maintenant moins de 30 euros grâce à cette offre

Sur Amazon, nous pouvons toujours trouver de nombreuses offres et l’une d’entre elles est celle de cette manette spécialement conçue pour Xbox.

Cette manette PowerA pour Xbox et PC est maintenant en promotion sur Amazon

Maintenant oui, nous pouvons dire que nous sommes dans les heures précédant le début d’un nouveau Black Friday, un moment idéal pour obtenir ce produit que nous recherchons depuis longtemps et que nous n’avons pas voulu acheter encore en attendant qu’il soit en promotion. Bien sûr, avant le début de la promotion mentionnée, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil aux soldes que nous pouvons déjà trouver dans les principaux stores, comme c’est le cas d’Amazon. Dans ce cas précis, si ce que vous cherchez est une nouvelle manette avec laquelle jouer sur PC et consoles Xbox, vous pourriez être chanceux.

La manette dont nous parlons est la manette filaire améliorée de PowerA spécialement conçue pour Xbox Series X|S et qui, bien qu’elle ne soit pas un périphérique officiel, dispose de la licence officielle Xbox. En réalité, cela est très important car la marque verte commencera à bloquer tous les appareils qui n’ont pas de licence officielle. Quoi qu’il en soit, la manette qui est à l’honneur de cette offre a généralement un prix de 44,99 euros dans des stores tels que PcComponentes, où elle est également en promotion, et Amazon. C’est sur cette dernière plateforme que nous pouvons trouver une réduction de 37% et une baisse de prix de 16,49 euros. Autrement dit, cette manette PowerA, dans son modèle Morado Hex, est vendue à 28,50 euros sur Amazon.

Comme nous l’avons dit, cette manette a la licence officielle Xbox, vous pouvez donc l’utiliser sans problème sur ses consoles et bien sûr sur PC pour profiter de vos jeux vidéo préférés. Il convient de mentionner que ce périphérique se vend très bien et bénéficie d’une évaluation de 4,2 étoiles sur Amazon. Gardez à l’esprit que si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez profiter de la livraison gratuite et rapide, vous pourrez donc le recevoir dès demain si vous l’achetez maintenant.

Concernant cette manette filaire améliorée de PowerA pour Xbox Series X|S, Xbox One et PC, nous pouvons dire qu’elle possède deux boutons programmables à l’arrière, tandis que à l’avant nous avons un cadran pour couper le chat vocal et contrôler l’audio sans accéder au menu de la console elle-même. Cet appareil dispose également d’un connecteur de 3,5 millimètres pour brancher des écouteurs et est également très confortable grâce à ses poignées texturées. Vous serez également ravi de savoir que celle-ci dispose de la même disposition des boutons, des leviers et des gâchettes que les manettes Xbox.

Dans ce périphérique filaire de PowerA, il y a aussi des moteurs de double vibration et son câble USB mentionné mesure 3 mètres de longueur. De plus, gardez à l’esprit que vous pouvez obtenir d’autres modèles disponibles, mais le prix variera en fonction de la couleur que vous choisissez. Tout cela étant dit, rappelez-vous que cette manette filaire améliorée de PowerA pour Xbox et PC peut être à vous maintenant pour un prix de 28,50 euros sur Amazon. Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le Black Friday 2023 en direct ici.

