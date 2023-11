130 euros de moins : cette bête Xiaomi a 16 Go de RAM et une puissance spectaculaire

Il n’y aura rien que vous ne puissiez faire avec ce smartphone chinois, c’est un véritable haut de gamme premium.

L’avant impressionnant du Xiaomi 13T Pro.

Vous n’avez plus besoin d’attendre le Black Friday 2023 pour profiter de certains des meilleurs prix de l’année. Aujourd’hui, vous pouvez emporter chez vous le Xiaomi 13T Pro avec une réduction de 130 euros sur sa version la plus extrême. Il est accompagné de 16 Go de RAM étonnants et de 1 To de stockage, on ne peut pas demander plus.

Dans sa fiche technique, vous trouverez tout ce dont vous pourriez avoir besoin, c’est l’un des meilleurs Xiaomi de l’année. Si vous voulez profiter de l’expérience offerte par un haut de gamme de dernière génération sans dépasser la barrière des 1 000 euros, c’est une excellente opportunité.

Une bête avec laquelle vous ne manquerez de rien

Je n’ai aucun doute, nous avons devant nous l’un des meilleurs écrans de l’année. Le 13T Pro est livré avec un avant spectaculaire où vit un écran de 6,67 pouces, une technologie AMOLED, une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce n’est pas une blague, vos séries et films préférés seront plus beaux que jamais sur cet écran.

Ce Xiaomi dispose de toute la puissance brute dont vous pourriez avoir besoin, il peut tout faire à grande vitesse. Son cerveau est l’un des meilleurs processeurs jamais fabriqués par Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen2. Peu importe le type d’utilisateur que vous êtes, il n’y aura pas de retour en arrière après avoir essayé un téléphone comme celui-ci.

Tout haut de gamme digne de ce nom en 2023 doit avoir une excellente caméra, pas de demi-mesure. Le Xiaomi 13T Pro remplit cette condition, son dos est équipé de 3 bons capteurs qui raviront tout le monde : il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un objectif grand-angle de 13 mégapixels et d’une caméra téléobjectif qui se répète avec 50 mégapixels.

Vous volerez chaque jour et pourrez exploiter pleinement ce Xiaomi, vous emportez chez vous une bête dont vous n’aurez à vous soucier de rien. Nous sommes conscients que c’est un prix élevé, mais une réduction de 130 euros sur un smartphone de cette qualité est quelque chose de rare. Vous ne pouvez pas vous tromper avec cette bête chinoise, je vous l’assure.

