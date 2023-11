Nous ne savons toujours rien de Frozen 3 et Frozen 4 a déjà été annoncé.

Seulement c’est en cours de développement par l’équipe originale, mais c’est déjà quelque chose.

Les protagonistes de Frozen

Nous allions dire que c’était avoir foi, mais en examinant les chiffres des deux premiers films de Disney, il était clair que cela arriverait tôt ou tard. Pendant que nous attendons l’arrivée de Frozen 3, dont nous ne savons même pas de quoi il s’agira bien que son existence ait été confirmée au cours des premiers mois de cette année, le PDG de Disney, Bob Iger, a déjà annoncé une quatrième suite, bien qu’il n’ait pas voulu en dire plus.

Il l’a fait lors de l’émission Good Morning America, et la conversation a surgi précisément parce que Bob inaugure une attraction de cette saga déjà de films d’animation à Disneyland Hong Kong, en Chine.

NEW: Un nouveau film « Frozen 4 » pourrait être « en cours de développement », @Disney PDG @RobertIger révèle! ❄️ Obtenez les détails ici: https://t.co/LMUF7DsEHt pic.twitter.com/sDuNkrLr7P — Good Morning America (@GMA) 16 novembre 2023

Lorsqu’on lui a demandé quels étaient les plans futurs, le PDG de la Maison de la Souris a répondu avec un grand sourire que « Eh bien, je vais te donner une petite surprise, Michael », en s’adressant à l’intervieweur. « Frozen 3 est en développement et il pourrait également y avoir un Frozen 4 en cours de production. Mais je n’ai pas grand-chose à dire sur ces films pour le moment. Mais Jennifer Lee, qui a créé Frozen, le Frozen original et Frozen 2, travaille dur avec son équipe chez Disney Animation sur non seulement une, mais en réalité deux histoires ». Il est donc clair que nous aurons Elsa et Anna pendant un bon moment.

Pas seulement des films

En parlant justement des nouvelles attractions, Iger a commenté que « Pendant des années dans nos parcs Disney, nous avons créé ces grands mondes immersifs. Fondamentalement, ils sont la représentation physique de certaines des meilleures histoires que nous avons racontées… Et bien sûr, Frozen est l’une de nos franchises les plus précieuses, comme vous l’avez mentionné, un film très réussi, je pense qu’il est juste de construire l’endroit où Frozen se déroule ». Et il continue : « C’est simplement un pays fantastique qui permet aux gens de se plonger dans l’histoire de Frozen et d’interagir avec tous les grands personnages des films ».



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :