Amazon se prépare pour un week-end complet avec ces nouveautés du 13 au 19 novembre

Il y a seulement trois nouveautés, mais elles s’adressent à un public très différent.

Les productions espagnoles trouvent leur place sur Amazon Prime Video

Le catalogue d’Amazon Prime Video est l’un des plus diversifiés que nous trouvons généralement sur les plateformes de streaming. Il offre généralement une large gamme de possibilités, des classiques du cinéma aux bijoux modernes qui sont là pour rester avec le public et la critique. De plus, ils investissent des milliards dans des séries originales, comme c’est le cas de Citadel ou Les anneaux de pouvoir. Cette semaine, les nouveautés sont spécifiquement dédiées aux séries, nous allons donc voir quand et comment elles arriveront dans le catalogue de Prime.

Les trois nouveautés d’Amazon Prime Video

Comme nous l’avons dit, cette semaine, les séries sont à l’honneur. Même si une nouveauté de Michael Bay arrive pour que nous n’oubliions pas le meilleur du cinéma des explosions.

Heridas – mercredi 15 novembre

Bihter, passion cachée – jeudi 16 novembre

Ambulance. Plan d’évasion – vendredi 17 novembre

Examinons en détail ce que chacune de ces séries a à nous offrir et pourquoi un week-end formidable est en préparation pour profiter de ces séries.

Heridas

Manuela (Adriana Ugarte) est une jeune femme qui vit dans une cabane isolée. Elle se consacre à l’étude des zones humides de l’Andalousie. Ses efforts pour comprendre la faune, en particulier les oiseaux, sont assez considérables pour une jeune femme de 28 ans.

Jusqu’ici, sa vie peut sembler un peu ennuyeuse, mais la surprise viendra quand elle fera la rencontre d’Alba, une enfant totalement négligée car sa mère travaille dans un club de strip-tease la nuit et ne peut se reposer que le jour.

Quand les chemins de cette petite fille et de Manuela se croisent, un voyage de découverte de soi-même commencera pour elles deux, ce qui amènera Manuela à reconsidérer sa vie pour toujours.

Bihter, passion cachée

Bihter est une belle femme turque qui tombre amoureuse de la mauvaise personne, le puissant Behlül, un homme qui ne lui appartient pas et envers qui elle ne devrait rien ressentir. Cependant, en matière de passion et d’amour, la raison ne prévaut pas.

Les telenovelas turques d’Amazon Prime Video attirent l’attention par leur exécution intéressante et leurs intrigues divertissantes. Au fil des années, elles sont devenues les séries que tout le monde regarde et certaines d’entre elles ont même été diffusées en prime time à la télévision.

Ambulance. Plan d’évasion

Will Sharp est un homme désespéré de payer les dettes médicales qui ont permis à sa femme de guérir d’une maladie. Comme il a besoin d’argent, il s’associe avec son demi-frère, Danny, qui n’est pas du tout fiable et a toujours vécu dans une zone grise où la légalité lui est complètement égale.

C’est pourquoi, pour rembourser ses dettes, il propose de braquer la banque la plus importante de la ville, mais son plan d’évasion ne se déroule pas comme prévu et ils sont poursuivis par une véritable armée de policiers. Dans ce contexte, ils seront réellement confrontés car ils se détestent, tandis que leur vie est en jeu, ils devront également se soucier de tous les otages qu’ils ont pris en chemin.

Michael Bay revient au cinéma avec des acteurs exceptionnels pour tenter de retrouver sa place dans le cinéma d’action. Cependant, les critiques qu’il a reçues ne sont pas précisément les meilleures, bien qu’il soit clair qu’il offrira un film d’action totalement explosif et rempli d’artifices.

