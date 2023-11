Les nouveautés de YouTube et Google DeepMind permettent de générer de la musique avec IA pour vos Shorts

La musique des Shorts pourra désormais être créée grâce à l’IA grâce au nouveau projet de YouTube et Google DeepMind

YouTube et Google DeepMind développent une IA capable de générer de la musique pour les vidéos que vous téléchargez sur la plateforme de Google.

Aimeriez-vous créer votre propre musique en quelques clics seulement? Ou avoir une bande son personnalisée pour vos vidéos YouTube Shorts? C’est ce que vous propose le nouveau projet de YouTube et Google DeepMind, qui vous permet de générer de la musique avec une intelligence artificielle pour vos Shorts. Cette avancée représente un changement énorme dans le fonctionnement de la plateforme et dans la façon dont les utilisateurs créent la musique qui accompagne leurs vidéos.

Cet outil utilise le modèle Google DeepMind Lyria, développé par DeepMind et Google, pour créer des mélodies, des rythmes et des harmonies à partir de quelques paramètres. Vous choisissez le style musical, le tempo, la durée et l’instrument, et l’IA se charge de composer une pièce originale et unique.

Comment utiliser la génération de musique avec IA pour vos Shorts?

Le processus est très simple et peut être fait à partir de YouTube lui-même. Il vous suffit d’accéder à la section Shorts, de cliquer sur le bouton de création et de sélectionner l’option musique. Vous verrez alors un menu avec différentes options pour générer de la musique avec IA.

Une fois que vous avez choisi les paramètres, l’IA commencera à créer la musique en quelques secondes. Vous pourrez écouter le résultat et décider si vous l’aimez ou si vous souhaitez changer quelque chose. Vous pourrez également combiner différentes pistes d’IA pour créer un mélange plus complexe et personnalisé.

La musique générée avec IA peut être utilisée librement pour les vidéos Shorts, sans payer de droits d’auteur ni citer la source. De plus, la musique s’adapte automatiquement à la durée de la vidéo, vous n’aurez donc pas besoin de la couper ou de l’allonger.

La génération de musique avec IA pour vos Shorts est une façon de stimuler la créativité et l’expression des utilisateurs de YouTube, qui peuvent créer leurs propres bandes sonores sans avoir de connaissances musicales ni utiliser des programmes complexes. C’est également une façon de démocratiser l’accès à la musique et de proposer une alternative aux chansons commerciales et répétitives.

Pour le moment, cette nouvelle interprétation de l’IA est limitée à des domaines très spécifiques. Aucun utilisateur général n’a encore accès à cette fonctionnalité, par ailleurs, sa création a été rendue possible grâce à la collaboration de différents artistes, comme l’explique Google sur son blog.

