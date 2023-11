Le lanceur des Google Pixel recevra enfin l’un des changements les plus attendus par les utilisateurs

L’arrivée de la version bêta 1 d’Android 14 QPR2 ce mercredi dernier nous a réservé quelques nouveautés intéressantes qui sont en route vers le système d’exploitation le plus utilisé au monde. Certaines d’entre elles seront exclusives aux appareils de la série Google Pixel, tandis que d’autres finiront par arriver sur tous les terminaux Android du monde. Cette fois, nous allons parler d’une nouveauté exclusive aux premiers.

Et cela, car nous avons appris grâce à une découverte de Mishaal Rahman, Android 14 se prépare à permettre aux utilisateurs des Pixel de masquer le widget « At a Glance » du lanceur des Pixel, une option qui, à ce jour, n’est toujours pas disponible pour une raison quelconque.

Ce widget a été introduit pour la première fois avec la série Google Pixel 2, et au cours des dernières années, il a été modifié pour devenir de plus en plus utile: à ce jour, il est même capable de déterminer quand vous allez faire vos courses et de vous montrer la liste des produits dont vous avez besoin.

Mais certains utilisateurs préfèrent utiliser leurs propres widgets pour Android plutôt que ceux proposés par Google. Malheureusement, il n’existe actuellement aucun moyen simple de supprimer le widget du lanceur des Pixel.

Cela va changer prochainement, comme nous avons pu le découvrir. Grâce à un nouveau paramètre ajouté dans le menu des options du Pixel Launcher, Google va ajouter l’option de masquer ce widget, libérant ainsi plus d’espace sur l’écran d’accueil pour ajouter d’autres icônes ou widgets différents.

The Pixel Launcher is FINALLY preparing to add a toggle that lets you HIDE the At a Glance widget from the home screen. After the widget is hidden, the space underneath it is open to other apps/widgets!

This toggle is not visible yet, so I had to manually activate it! pic.twitter.com/JQ3qIVJAMm

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 15 novembre 2023