Vous allez vouloir cette mini caméra pour votre ordinateur portable : qualité d’un appareil photo reflex numérique dans un corps ultra-mince

Avoir une webcam d’une qualité supérieure à un DSLR est à la portée de tous grâce à l’Opal Tadpole

L’Opal Tadpole est une webcam dotée d’un capteur de haute qualité signé Sony et offre la même qualité qu’un appareil photo DSLR.

La technologie des webcams a évolué de manière constante, bien que à un rythme qui n’a pas permis aux utilisateurs de profiter d’appareils photo de petit format dotés d’une qualité d’image comparable à celle des DSLR. Cette situation pourrait bien prendre fin grâce à l’Opal Tadpole, une nouvelle webcam qui se targue d’offrir une qualité d’image équivalente à celle d’un appareil professionnel.

Cette nouvelle webcam se veut être un appareil qui trouve sa place dans les sacs à dos, les poches et les sacs des utilisateurs. Le design est conçu pour occuper le moins d’espace possible, tout en offrant la capacité d’être installée sur pratiquement toutes les surfaces. Sur le plan technique, l’intérieur contient tout ce qui est nécessaire pour offrir une qualité d’image surprenante compte tenu de sa taille.

Le capteur monté sur l’Opal Tadpole est signé Sony et il s’agit du capteur IMX582 de 48 mégapixels f/1.8 capable de capturer des vidéos en résolution 4K avec un objectif composé de six lentilles. Opal prétend et affirme que la qualité résultante de cette caméra est comparable à celle d’un DSLR.

En accompagnement du capteur, un microphone directionnel est intégré, conçu pour ne capturer que le son provenant de la zone avant et ainsi éliminer tout bruit gênant pouvant survenir lors des visioconférences.

La webcam ne possède pas de boutons en raison de son design minimaliste, mais pour résoudre les problèmes au niveau de l’interface, ce qui a été créé est une surface tactile dans la zone du connecteur USB afin de pouvoir effectuer tous types de gestes, pouvant être pressé pour mettre le microphone en sourdine.

Compte tenu de la quantité énorme de technologie intégrée dans cet appareil, le prix auquel il est sorti sur le marché est de 175 dollars. Bien que ce soit une étiquette élevée, la réalité est que cela ne l’est pas tant que ça si on la compare à certaines webcams professionnelles qui atteignent près de 300 euros.

