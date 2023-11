La nouvelle application de Microsoft pour iPhone, iPad et PC vous permet d’utiliser Windows depuis n’importe quel appareil

Il y a deux ans, Windows 365 a été présenté, une application permettant à l’utilisateur d’accéder à son bureau depuis n’importe où en utilisant un appareil distant. Parmi ces appareils, bien sûr, il y avait aussi les téléphones Android. Ce n’est pas une idée nouvelle, d’autres comme TeamViewer l’avaient déjà fait auparavant.

Selon les informations apparues sur The Verge, ce Winows 365 a maintenant muté en une application appelée simplement Windows. Cette application est disponible sur iOS, iPadOS, macOS, Windows et les navigateurs Web et est, en un mot, une reconceptualisation de l’application que nous connaissions en 2021.

what’s the future of Windows? Well, Microsoft has released a Windows App that lets you stream Windows 365 to an iPhone, iPad, Mac, PC, or browser. It doesn’t support consumer accounts yet, but that feels inevitable at this point https://t.co/KeUN1JYn08 pic.twitter.com/wdfW3bTbWM

— Tom Warren (@tomwarren) 15 novembre 2023