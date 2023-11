Voulez-vous Apple Music gratuitement pendant 6 mois? Cette promotion de PlayStation vous intéresse

Si vous avez la PlayStation 5 et que vous souhaitez bénéficier gratuitement d’Apple Music pendant six mois, cela pourrait vous intéresser.

Apple et PlayStation ont lancé une promotion conjointe

Si vous souhaitez obtenir 6 mois gratuits d’Apple Music et que vous avez la PlayStation 5, cela pourrait vous intéresser. En effet, la société à la pomme croquée a récemment lancé une offre très tentante : jusqu’à six mois d’accès gratuit à sa plateforme de streaming musical. Une promotion qui est une véritable opportunité si vous vouliez essayer le service d’Apple ou en profiter pendant quelques mois sans frais.

Obtenez six mois gratuits d’Apple Music grâce à cette promotion

Il est très facile de profiter de cette promotion. Tout ce dont nous avons besoin est d’être utilisateur de la nouvelle PlayStation 5 ou de la PlayStation 5 Slim, d’ouvrir le PlayStation Network et de télécharger l’application Apple Music. Après l’installation de l’application, il suffit de l’ouvrir et de suivre quelques étapes pour pouvoir bénéficier de cette promotion. Un ID Apple sera nécessaire, sinon il sera possible d’en créer un pendant le processus.

Il est important de souligner que cette promotion a quelques exigences pour être valide. Tout d’abord, elle doit être activée via la PlayStation 5, c’est seulement à partir de là que cette nouvelle promotion apparaîtra. Deuxièmement, seuls les nouveaux abonnés pourront profiter de six mois d’accès gratuit à la plateforme de streaming musical d’Apple. Mais les abonnés qui reviennent au service auront cinq mois totalement gratuits.

Le curieux de cette promotion est qu’Apple et PlayStation nous suggèrent d’utiliser Apple Music pour créer des listes de lecture personnalisées afin de les utiliser pendant nos sessions de jeu, que ce soit avant, pendant ou après avoir joué. Une intégration de deux grandes passions pour beaucoup qui peut être vraiment intéressante.

Cette promotion sera disponible jusqu’au 15 novembre 2024, un délai extrêmement long pour que quiconque souhaite en profiter puisse le faire. N’oubliez pas, cela doit être fait depuis la PlayStation 5 et vous n’aurez les six mois que si vous êtes un nouvel abonné. Cependant, si vous revenez au service, vous aurez cinq mois d’accès totalement gratuit.

