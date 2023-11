Voici tous les jeux qui arrivent sur PS Plus Extra et Premium en novembre 2023

En ce mois de novembre, 13 jeux arrivent sur le service d’abonnement PlayStation et seront bientôt disponibles.

Voici les jeux qui arriveront sur PS Plus Extra et Premium en novembre

Récemment, nous vous avons parlé des jeux annoncés pour arriver sur Xbox Game Pass dans la seconde quinzaine du mois de novembre, mais celui de Microsoft n’est pas le seul service d’abonnement du monde des jeux vidéo à nous apporter des nouveautés cette semaine. En effet, nous parlons de Sony et de son PlayStation Plus, qui a déjà annoncé les nouvelles incorporations à ses deux niveaux les plus populaires, Extra et Premium, sans oublier Essential, qui a déjà ses nouveaux jeux disponibles.

Plus précisément, le onzième mois de l’année fera que PlayStation Plus Extra et Premium recevront un total de 13 jeux vidéo pour que les utilisateurs de PS5 et PS4 puissent s’y plonger dès qu’ils seront disponibles sur le service mentionné et sur leurs niveaux respectifs. Avant d’entrer dans les détails de cette annonce, rappelez-vous que les utilisateurs de Premium peuvent accéder à tous les avantages de Extra et d’Essential, en plus de quelques titres classiques supplémentaires ; tandis que ceux de Extra peuvent également profiter de tout ce qui est disponible sur Essential (ces derniers ne bénéficiant que des avantages de ce niveau de PS Plus).

PS Plus Extra et Premium reçoivent un total de 13 jeux en novembre 2023

Your PlayStation Plus Game Catalog for Novembre includes: ➕ Teardown

➕ Dragon’s Dogma: Dark Arisen

➕ Superliminal

➕ Dead Island: Riptide Definitive Edition … and more. The full lineup: https://t.co/SAUfMVE4mA pic.twitter.com/TVTmyYP05c — PlayStation (@PlayStation) 15 novembre 2023

Comme annoncé hier même sur le blog officiel de PlayStation, PS Plus Extra et Premium recevront en novembre un total de 13 jeux, 8 titres PS4/PS5 pour Extra et 5 propositions classiques uniquement pour les abonnés Premium (ces derniers peuvent profiter de toutes les nouvelles additions du service, quel que soit le niveau). Ils ont également profité de l’occasion pour révéler que tous ces titres, à l’exception de Teardown, qui est déjà disponible ; arriveront le 21 novembre prochain. Cela dit, passons maintenant à la liste complète des jeux qui atterriront sur PS Plus Extra et Premium en novembre.

Voici les jeux qui arrivent sur PS Plus Extra en novembre

Teardown | PS5 – Disponible aujourd’hui, 15 novembre

Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On | PS4

Dead Island: Riptide Definitive Edition | PS4

Superliminal | PS4, PS5

Eiyuden Chronicle: Rising | PS4, PS5

Nobunaga’s Ambition: Taishi | PS4

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz | PS4

Voici les jeux qui arrivent sur PS Plus Premium en novembre

Grandia | PS4, PS5

Jet Moto | PS4, PS5

Up | PS4, PS5

Klonoa Phantasy Reverie Series | PS4/PS5

PaRappa the Rapper 2 | PS4



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :