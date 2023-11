Pedro Pascal pressenti comme le nouveau leader des Quatre Fantastiques

Une rumeur que nous ne nous importeriez pas de voir se concrétiser.

Pedro, heureux en entendant les rumeurs

Tout le monde apprécie Pedro Pascal, que ce soit pour ses rôles ou pour les différentes interviews que nous l’avons vu faire, et Hollywood le sait, ou peut-être que Hollywood l’aime autant que nous. Quoi qu’il en soit, son nom résonne dans tous les projets ces derniers temps, et cette fois-ci les Quatre Fantastiques, le film de super-héros de Marvel que nous ne verrons pas avant au moins le 2 mai 2025, sont concernés.

L’acteur, également interprète de Mandalorian pour Disney+ ou The Last of Us pour HBO, qui cherche encore sa Abby, pourrait être annoncé prochainement comme le leader des Quatre Fantastiques, Reed Richards, M. Fantastique, un scientifique acclamé qui a la capacité de s’étirer et de déformer son corps à volonté. Du moins, c’est ce qu’affirme le journaliste et fuiteur Daniel Richtman sur sa page Patreon, et il a récemment fait mouche à chaque fois (Taika Waititi ne réalisant pas le cinquième film de Thor et la scène post-générique de The Marvels).

Les détours et les problèmes du nouveau film des Quatre Fantastiques

Pedro Pascal pourrait ainsi être le premier protagoniste confirmé d’un film qui a connu toutes sortes d’obstacles jusqu’à ce que nous en arrivions là où nous en sommes maintenant, où il semble que les choses commencent à se mettre en place. Le prochain film des Quatre Fantastiques de l’Univers Cinématographique Marvel a déjà dû changer de scénariste, Josh Friedman (Avatar: Le sens de l’eau) ayant été choisi pour cela.

Le réalisateur de WandaVision, Matt Shakman, est chargé de donner vie à cette nouvelle version du groupe de super-héros qui a déjà eu sa propre apparition, comme beaucoup d’autres, dans Doctor Strange et le multivers de la folie. Il reviendra maintenant enfin avec son propre long-métrage, en modifiant complètement le casting qui, même si son réalisateur affirme que cela a déjà été choisi, n’a pas encore été annoncé, pas même la participation de Pascal, qui rappelons-le, n’est qu’une rumeur actuellement. Avec des plans initiaux contrecarrés par les grèves des scénaristes et des acteurs d’Hollywood, Les Quatre Fantastiques de l’Univers Cinématographique Marvel commenceront leur tournage au printemps, et promettent d’être « différent de tout ce que vous avez déjà vu chez Marvel ».

