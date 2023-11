ColorOS 14 commence à arriver sur les mobiles OPPO avec Android 14 et un design renouvelé.

ColorOS 14 se distingue par son nouveau design acuographique, avec des fonctionnalités intelligentes alimentées par l’IA qui améliorent l’efficacité, avec un moteur appelé Trinity Engine qui optimise les performances et plus encore.

C’est à quoi ressemble l’interface Aqua Dynamics de ColorOS 14, la nouvelle version de la surcouche des mobiles OPPO basée sur Android 14

Depuis que Google a publié la mise à jour stable vers Android 14 début octobre, les grands fabricants de téléphones Android ont travaillé dur pour lancer une nouvelle version de leur surcouche basée sur la dernière version d’Android. Le dernier en date est OPPO, car la société chinoise vient d’annoncer le lancement officiel de la version mondiale de ColorOS 14, qui a déjà commencé à être déployée sur les téléphones OPPO le mois dernier.

Nous allons maintenant détailler toutes les nouveautés de cette nouvelle version de ColorOS, parmi lesquelles nous devons mettre en avant un design totalement rénové et révéler quels seront les premiers terminaux OPPO à recevoir ColorOS 14.

Voici toutes les nouveautés qui arrivent sur les téléphones OPPO avec ColorOS 14

La première chose qui attire l’attention dans ColorOS 14 est une nouvelle interface utilisateur avec un design acuographique optimisé appelé Aqua Dynamics qui améliore celui que nous avons déjà vu dans ColorOS 13. Ainsi, ColorOS 14 optimise le design acuographique de la version précédente avec de nouveaux effets sonores, systèmes de couleurs, interactions et bien plus encore.

En ce qui concerne les effets sonores, Color OS 14 inclut dix packs de sonneries thématiques Aquamorphic pour les appels, les alarmes et les notifications et sept dessins sonores d’interface utilisateur globaux.

De plus, Color OS 14 intègre également un système de coloration Aquaonthographic amélioré qui est capable de s’adapter intelligemment à l’état du smartphone, à l’heure et au contenu à l’écran, ce qui rend la réception et la compréhension des informations beaucoup plus efficaces et intuitives, offrant à l’utilisateur une expérience globale beaucoup plus agréable.

Cette nouvelle interface Aqua Dynamics permet aux utilisateurs d’avoir une meilleure interaction avec le logiciel, car elle intègre des bulles, des capsules et des panneaux qui se déploient depuis la barre d’état pour présenter les informations de manière plus naturelle.

ColorOS 14 améliore également la fonction Always On Display avec le mode GO Green Always-On Display, qui comprend trois designs différents inspirés de la protection de l’environnement, chacun d’entre eux comprenant cinq animations en lien avec l’environnement qui changent en fonction du nombre de pas quotidiens des utilisateurs et qui nous montrent les émissions de dioxyde de carbone que nous réduisons en marchant au lieu d’utiliser d’autres moyens de transport.

En plus de cette nouvelle interface, ColorOS 14 intègre trois nouvelles fonctionnalités intelligentes basées sur l’IA qui vous permettront d’améliorer votre efficacité dans les tâches quotidiennes, que nous détaillons ci-dessous :

File Dock est une nouvelle barre latérale intelligente qui vous permet de partager du contenu entre les applications plus facilement via l’écran partagé, les fenêtres flottantes ou le dock lui-même . Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez stocker automatiquement du contenu et le synchroniser entre différents appareils tels que des smartphones et des tablettes .

. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez stocker automatiquement du contenu et . Smart Touch est une fonctionnalité qui vous permet de sélectionner du contenu tel que du texte, des images et des vidéos du système et des applications tierces et de les regrouper dans le File Dock, ou même de les inclure dans une seule note grâce à des gestes de sélection et de glisser-déposer simples .

et de les regrouper dans le File Dock, ou même de les inclure dans une seule note grâce à . Smart Image Matting est une fonctionnalité qui vous permet de décorer plusieurs sujets, tels que des personnes et des animaux, à partir d’une seule image ou vidéo. Une fois la découpe réalisée, vous pourrez l’éditer dans File Pocket, File Dock ou le mode écran partagé, la partager avec vos amis ou l’utiliser pour personnaliser votre fond d’écran.

ColorOS 14 améliore également ses performances avec l’inclusion d’une version mise à jour du moteur Trinity Engine qui comprend quatre nouvelles fonctionnalités:

ROM Vitalization : cette fonction est chargée d’ économiser jusqu’à 20 Go d’espace de stockage en compressant les données d’applications et de fichiers via la compression d’applications et la compression de fichiers.

via la compression d’applications et la compression de fichiers. RAM Vitalization : cette fonctionnalité a la capacité d’améliorer la fluidité d’utilisation de 10 % et de maintenir les applications fréquemment utilisées en arrière-plan pendant un maximum de 72 heures .

. CPU Vitalization : cette fonction peut planifier avec précision les ressources énergétiques et déterminer le meilleur équilibre entre performances et consommation d’énergie , permettant aux utilisateurs de profiter d’une expérience utilisateur plus fluide sans vider la batterie.

, permettant aux utilisateurs de profiter d’une expérience utilisateur plus fluide sans vider la batterie. Smart Charging : un algorithme d’IA qui peut ajuster automatiquement le courant de charge en fonction de l’état d’utilisation du smartphone pour aider à prévenir l’usure inutile de la batterie.

Enfin, ColorOS 14 améliore également la sécurité et la confidentialité de l’utilisateur avec une nouvelle fonctionnalité appelée Picture Keeper, conçue pour empêcher les applications d’abuser des autorisations pour vos photos ou vidéos personnelles. Cette fonctionnalité oblige les applications à demander des autorisations d’accès aux photos ou vidéos sélectionnées à chaque fois que l’utilisateur active la nouvelle gestion des permissions.

Quels smartphones OPPO recevront ColorOS 14 et quand le recevront-ils

OPPO a déjà mis à jour 5 terminaux avec la version bêta mondiale de Color OS 14 et prévoit de lancer cette mise à jour sur un total de 13 modèles de smartphones des séries Find, Reno, A, F et K d’ici la fin de l’année et sur 4 autres appareils pendant le premier semestre de 2023.

Le calendrier officiel de déploiement de ColorOS 14 est le suivant :

octobre 2023 : OPPO Find X5 OPPO Find X5 Pro OPPO Reno8 Pro 5G OPPO Reno10 Pro+ 5G OPPO A77

: novembre 2023 : OPPO Find X3 Pro 5G OPPO Reno7 OPPO Reno8 OPPO Reno8 5G OPPO Reno8T OPPO Reno8T 5G OPPO Reno10 5G OPPO Reno10 Pro 5G OPPO F21s Pro 5G OPPO F21 Pro OPPO F23 5G

: décembre 2023 :

: janvier 2024 :

: avril 2024 : OPPO Reno8 Z 5G OPPO A96 5G

:

