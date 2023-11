iPhone SE 2024 : voici le cauchemar de la gamme moyenne Android de l’année prochaine

Sortie de rendus du prochain iPhone SE 4 révélant son design.

L’iPhone SE 4 héritera du design de l’iPhone 14

L’iPhone SE 2024 est l’un des iPhones qu’Apple lancera, en plus des iPhones 16 et 16 Pro. Un appareil d’entrée de gamme qui viendra concurrencer la gamme Android milieu de gamme grâce à plusieurs caractéristiques et spécifications vraiment intéressantes. Un appareil qui changerait complètement de design, entre autres choses.

Récemment, nous avons appris que l’iPhone SE 2024 subirait un changement de design important en héritant du corps de l’iPhone 14, bien que, au lieu d’un système photographique à deux caméras, il aurait un système à une seule caméra. Récemment, une possible conception a été divulguée, nous donnant une idée de ce à quoi elle pourrait ressembler.

iPhone SE 2024 : un iPhone 14 milieu de gamme

Tous les rumeurs depuis des semaines suggèrent que l’iPhone SE 2024 ou de quatrième génération aura le même design que l’iPhone 14. Il aura le même châssis et apparence, mais avec une encoche réduite. Il héritera également de ses cadres droits en aluminium et ajoutera l’USB-C à l’équation.

Cependant, les changements seront visibles à l’arrière de l’appareil, car au lieu d’un système photographique à deux objectifs, il aura une seule caméra. Quelque chose que nous avons déjà l’habitude de voir sur ce modèle d’entrée de gamme. Un mouvement destiné à réduire les coûts et à pouvoir vendre cet appareil à un prix plus bas.

Ces rendus partagés montrent également que l’iPhone SE 4 pourrait avoir le bouton d’action. Bien que cela puisse sembler peu probable, ce ne l’est pas tant que cela. On dit que tous les iPhones 16 l’auront, il serait donc logique que cet appareil l’incorpore également pour donner une sensation d’uniformité dans la gamme.

Actuellement, l’iPhone SE est vendu au prix de 529 euros. Un prix trop élevé pour un appareil dépassé. Cependant, si toutes ces caractéristiques étaient ajoutées, cela pourrait maintenir ou légèrement augmenter le prix et devenir un bon appareil d’entrée de gamme, avec un design actualisé, de la puissance, un port USB-C et un bouton d’action.

