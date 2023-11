Oppo Find N2 Flip commence à recevoir la mise à jour Android 14 stable

Après Samsug et Sony, Oppo propose également la mise à jour stable vers Android 14 sur ses appareils dans le monde entier via ColorOS 14. Le premier téléphone Oppo à recevoir Android 14 stable est le Find N2 Flip. Sur le Find N2 Flip, Android 14 est disponible via la surcouche personnalisée ColorOS 14 d’Oppo.

Android 14 est la dernière version d’Android sortie avec la série Pixel 8 début octobre. Comme d’habitude, les téléphones Google Pixel ont été les premiers à recevoir la mise à jour. Mais récemment, d’autres sociétés de téléphonie mobile ont également commencé à déployer la mise à jour, en commençant par leurs principaux appareils.

Android 14 comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Cela inclut des fonctionnalités telles que des thèmes monochromes comme Nothing OS, des polices de caractères plus grandes, des notifications flash, plus d’options de personnalisation, une page dédiée aux paramètres de la batterie, la possibilité de voir toutes les données de santé en un seul endroit, une amélioration de la confidentialité et de la sécurité, et bien d’autres encore. N’oubliez pas de consulter la liste des fonctionnalités d’Android 14.

Il s’agit de fonctionnalités d’Android 14 de base, donc avec une surcouche personnalisée comme ColorOS 14, certaines de ces fonctionnalités ne seront pas disponibles. Mais vous pouvez vous attendre à des fonctionnalités exclusives supplémentaires d’Oppo.

Oppo a annoncé la disponibilité d’Android 14 stable pour l’Oppo Find N2 Flip sur X aka Twitter. Le tweet d’annonce ne contient que des détails mineurs. Il indique que certains utilisateurs du Find N2 Flip reçoivent maintenant la mise à jour d’Android 14 basée sur ColorOS 14 dans le monde entier.

Cela signifie que la mise à jour est déployée par étapes, ce qui peut prendre un certain temps avant qu’elle ne soit disponible pour tout le monde.

Oppo n’a pas partagé les fonctionnalités de cette mise à jour majeure. Donc pour le moment, nous ne pouvons pas dire à quoi vous pouvez vous attendre. Mais dès que nous aurons le journal des modifications complet, nous le partagerons avec vous. En attendant, vous pouvez consulter la page OxygenOS 14 qui est similaire à ColorOS 14. Et les deux systèmes d’exploitation partageront de nombreuses fonctionnalités.

Si vous possédez un Oppo Find N2 Flip, assurez-vous de préparer votre téléphone pour la mise à jour. Mettez à jour votre téléphone vers la dernière version de ColorOS 13. Une fois que la mise à jour sera disponible, chargez votre téléphone à au moins 50% avant d’installer la mise à jour.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :