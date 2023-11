60 euros de réduction pour cet aspirateur sans fil puissant pour animaux de compagnie avec batterie amovible

Dispose d’un tube principal extensible et d’un éclairage LED pour pouvoir nettoyer dans les coins sombres.

C’est l’une des meilleures options d’aspirateurs sans fil pour moins de 150 euros en ce moment.

Dans le nettoyage de la maison, j’ai toujours deux éléments essentiels à la maison. Tout d’abord, un bon aspirateur robot pour effectuer un nettoyage autonome général de presque tout le sol. Là où un robot ne peut pas atteindre, un aspirateur sans fil de type balai avec puissance et les accessoires nécessaires le fera.

Aujourd’hui, je veux vous recommander l’achat de l’aspirateur Ultenic U12 Vesla, un modèle récemment présenté et qui a évolué favorablement par rapport à ses prédécesseurs. Aujourd’hui, il bénéficie d’une réduction de 40 euros avec un coupon auquel nous pouvons ajouter un autre code de réduction de 20 euros (U12Black) valable jusqu’au 17 novembre. Il a une puissance d’aspiration accrue, une brosse améliorée et une plus grande facilité pour vider le réservoir de saletés. La tâche d’aspiration du sol de notre maison est quelque chose que beaucoup de gens oublient parce qu’ils n’ont pas un aspirateur comme celui-ci.

Appliquez le coupon de 40 euros avant d’ajouter le produit au panier, puis utilisez le code U12Black pour obtenir une réduction supplémentaire de 20 euros.

Ultenic U12 Vesla

Obtenez un très bon aspirateur sans fil avec deux bons de réduction

La caractéristique la plus frappante de ce nouveau modèle est qu’il utilise une technologie similaire à Dyson. Il s’agit du green-eye, un LED de couleur verte à l’extrémité de la brosse principale qui nous permet de voir la quantité de saleté présente sur le sol par rapport à l’aspirateur. Nous pourrons ainsi voir s’il reste des résidus après avoir passé l’aspirateur pour le laisser impeccable.

Cet Ultenic U12 Vesla est livré avec une batterie amovible que vous pouvez charger séparément de l’aspirateur. Ou vous pouvez monter la base de charge sur le mur, avec tous les accessoires rassemblés et bien rangés. C’est très simple et vous aurez tout à portée de main lors de l’aspiration. La batterie peut nous offrir une autonomie de 45 minutes en mode de puissance réduite et d’environ 15 minutes en mode de puissance maximale.

Le moteur intégré offre une puissance d’aspiration allant jusqu’à 30 000 PA, bien au-dessus des 15 000 et 20 000 PA de nombreux modèles qui partagent le même prix que ce modèle d’Ultenic. Son moteur nous permettra d’aspirer sur des tapis à poils courts et longs, d’éliminer toute la poussière du sol, les poils d’animaux et même des céréales ou des grains de café.

Une autre fonction très utile et nécessaire de cet aspirateur est que sa brosse principale peut tourner à 180 degrés à gauche et à droite pour atteindre les coins difficiles sans avoir à déplacer les meubles. Le tube principal peut être ajusté en longueur, offrant la possibilité d’atteindre les hauteurs de nos plafonds.

Le réservoir à poussière a une capacité de 1 litre. Une fois le nettoyage terminé, le vider est aussi facile que d’appuyer sur un bouton et, avec l’aspirateur au-dessus du sac ou de la poubelle, tout son contenu tombera à pic.

Ultenic U12 Vesla

L’aspirateur est livré avec plusieurs accessoires: un tube principal extensible, une brosse avec des LEDs, une brosse étroite, un tube étroit, un chargeur, une base de charge et une batterie. De plus, pendant que vous aspirez, il libère de l’air propre car toutes les saletés ont été piégées à l’intérieur et le filtre HEPA a fait son travail en bloquant jusqu’à 99,9% de la poussière et des allergènes.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via des liens spécifiques présents dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :