Seulement 134 euros : ce beau milieu de gamme met la célèbre Xiaomi sur la corde raide

Le smartphone de la marque chinoise a exactement ce dont tu as besoin et son prix baisse.

Les caméras du realme C55.

Grâce à cette offre d’AliExpress, tu peux t’offrir un smartphone bon, beau et pas cher. Le realme C55 chute à seulement 134 euros, la seule chose que tu as à faire pour obtenir le meilleur prix est d’appliquer le coupon ESLIVE25. Et en plus, tu bénéficieras d’une livraison sécurisée et totalement gratuite.

Nous avons ici un smartphone complet et équilibré, un appareil avec lequel tu te déplaceras sans problème au quotidien. De plus, il est beau, realme sait très bien comment concevoir même ses terminaux les plus abordables. Je suis sûr que ce realme C55 est un bon achat à la fin de 2023, je veux t’expliquer pourquoi.

realme C55

Tout ce que tu gagnes avec le mobile de realme

Sur son devant bien utilisé, se trouve un écran de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+ qui est vraiment agréable à regarder. Tu pourras profiter de tes séries et films préférés sur un écran qui tient le coup. Comme nous l’avons dit, ce realme est un téléphone joli et attrayant, avec un dos brillant disponible en plusieurs finitions.

MediaTek Helio G88

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran IPS de 6,72″ FHD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge rapide de 33 W

Prise jack 3,5 mm, NFC

Sous son châssis se trouve l’une des créations de MediaTek, le Helio G88. C’est une puce en laquelle tu pourras avoir confiance et avec laquelle tu te déplaceras sans problème au quotidien. Elle est accompagnée de solides 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, tu n’auras pas de problème d’espace.

Et que dire des caméras ? Nous n’oublions pas les 2 capteurs qui se trouvent à l’arrière de notre protagoniste. Nous avons là un capteur principal de 50 mégapixels que tu pourras exploiter dans toutes les situations, ne t’inquiète pas et prends des photos. Même les moins doués obtiendront de bons résultats.

realme C55

Il n’y a pas besoin de tergiverser, ce realme est un excellent achat pour seulement 134 euros. C’est l’un des prix les plus bas que nous avons vus et tout ce que tu as à faire pour l’obtenir est d’appliquer un coupon. Si cela t’intéresse, ne tarde pas trop, les unités sont limitées et le prix pourrait augmenter à tout moment.

