Qualité OnePlus pour seulement 215 euros : ce téléphone est une aubaine avec puce Qualcomm, appareil photo de 108 MP et 256 Go

Pour un peu plus de 200 euros, vous pouvez obtenir un téléphone portable de milieu de gamme complet qui a tout ce dont vous avez besoin, et plus encore.

Plus de 130 euros de réduction pour un téléphone portable de milieu de gamme complet idéal pour profiter de l’expérience OnePlus.

Pas besoin d’attendre le Black Friday 2023 de la semaine prochaine pour trouver de bonnes affaires qui vous facilitent le renouvellement de votre ancien téléphone portable. Si vous prévoyez de dépenser environ 200 euros pour votre achat, nous vous recommandons de porter une attention particulière au OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Ce téléphone portable de milieu de gamme complet atteint son meilleur niveau avec 256 Go de mémoire, qui chute à 215 euros sur AliExpress Store avec le coupon ES30.

Le prix d’origine de ce smartphone OnePlus est de 349 euros, vous voyez donc que la baisse est énorme. Il n’est pas seulement important de vous faire économiser plus de 130 euros, mais aussi de profiter de l’excellente expérience que vous aurez pour un peu plus de 200 euros. Ce OnePlus Nord CE 3 Lite a un design magnifique, un écran haute résolution, de bonnes performances avec un processeur Qualcomm et un appareil photo de 108 mégapixels, entre autres nombreuses qualités.

Vous avez seulement besoin d’appliquer le coupon ES30 sur AliExpress Store pour acheter le OnePlus Nord CE 3 Lite pour seulement 215 euros. La livraison est depuis la France, donc la livraison ne prend que 5 jours. Ce même smartphone dans sa version de 256 Go coûte 317 euros chez MediaMarkt, tandis qu’il n’est pas disponible dans d’autres stores comme Amazon ou le site en ligne de OnePlus lui-même.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Tout ce dont vous avez besoin dans un téléphone, et plus, pour seulement 215 euros

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’achat de ce OnePlus Nord CE 3 Lite 5G vaut la peine en raison de sa complétude. Tout d’abord, nous soulignons son processeur, le Qualcomm Snapdragon 695, qui vous permet d’utiliser le téléphone portable pour consulter les réseaux sociaux, jouer, rechercher des informations, passer des appels téléphoniques ou regarder des vidéos. Cela signifie que les performances du terminal sont bonnes dans pratiquement tous les scénarios.

Il se démarque également avec ses 8 Go de RAM et ses 256 Go de stockage, suffisamment d’espace pour stocker vos photos et installer des applications. Si vous trouvez que la mémoire est insuffisante, vous pouvez l’étendre avec une carte microSD. D’autre part, comme indiqué dans son nom, vous obtiendrez un téléphone portable avec connectivité 5G. Avec cela, vous pourrez également profiter de l’expérience OnePlus, car son système d’exploitation est OxygenOS 13.1 basé sur Android 13.

Parmi les grands atouts du OnePlus Nord CE 3 Lite figure également son immense écran de 6,7 pouces. Ses images sont très nettes grâce à la résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et très fluides grâce aux 120 Hz de rafraîchissement. Cela, associé au double haut-parleur stéréo, fait de ce smartphone un bon choix pour regarder des séries et des films, jouer et écouter de la musique.

Dans la fiche technique, on remarque également le capteur photo principal de 108 mégapixels. Avec celui-ci, vous pourrez prendre des photos nettes avec une bonne reproduction des couleurs, ainsi que des vidéos en Full HD. Les selfies sont pris en charge par un appareil photo frontal de 16 mégapixels, avec une bonne performance notamment dans des scènes bien éclairées.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

L’autonomie du OnePlus Nord CE 3 Lite est également très bonne, vous n’avez donc pas à vous inquiéter. Sa batterie de 5 000 mAh dure facilement toute la journée, même lorsque vous êtes très exigeant. De plus, avec la charge rapide de 67W, le temps d’attente pour une charge complète est très court. Il est appréciable que le chargeur, le câble USB et la coque pour téléphone soient tous inclus dans la boîte, ce qui est de moins en moins courant.

Vous voyez donc que, pour un téléphone portable que vous pouvez acheter pour seulement 215 euros, ce OnePlus Nord CE 3 Lite a tout ce dont vous avez besoin. Si vous devez renouveler votre téléphone portable ou si vous voulez faire un beau cadeau, utilisez le coupon ES30 et achetez-le pour seulement 215 euros sur AliExpress Store dans le magnifique modèle de couleur verte citron.

