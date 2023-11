La vidéo que Tesla ne veut pas que tu voies : l’intérieur du Cybertruck n’est plus secret

Quelques jours avant son lancement, Tesla vient de dévoiler le secret le mieux gardé de son Cybertruck si particulier : il aura un intérieur similaire à celui de la Model 3 « Highland » !

L’intérieur du Tesla Cybertruck semble assez similaire à celui de la Model 3 « Highland ».

Ce sont des semaines importantes pour Tesla en cette fin d’année 2023, et pas précisément grâce à un succès de vente qui ne surprend plus à ce stade et qui n’est pas non plus une nouvelle. Tout le monde veut une Tesla, du moins ceux qui veulent une voiture électrique, et les commandes de la récente Model 3 Highland en sont la preuve.

De plus, le géant d’Austin, au Texas, a annoncé qu’il intégrera l’IA de Grok dans ses véhicules, un chatbot intelligent issu de l’usine xAI du propre Elon Musk, maintenant ainsi l’écosystème du magnat toujours uni. Et cela à une époque où Xiaomi progresse avec sa voiture électrique SU7 et où toute l’industrie s’efforce de s’adapter à des règles du jeu que Tesla change à la vitesse de l’éclair.

Quoi qu’il en soit, tout n’est pas rose chez Tesla (ou peut-être que si), et on ne sait pas si c’est par erreur, négligence ou acte prémédité, mais leur prochaine grande sortie a été révélée trop tôt, laissant enfin apparaître le secret le mieux gardé du Tesla Cybertruck.

C’est certainement la vidéo que Tesla ne veut pas que vous voyiez, car l’intérieur de son camion particulier avait été soigneusement caché lors de toutes les présentations précédentes d’un pick-up au design étrange, futuriste, gigantesque et aussi, il faut le dire, assez moche du moins pour nos goûts en Europe.

Même si nous savons qu’il sera un succès et se vendra bien, comme tout ce que fait Tesla, qui, comme vous pouvez le constater, ne s’est pas non plus creusé la cervelle pour doter le Cybertruck d’un intérieur toujours minimaliste, suivant ainsi les principes qui ont marqué l’ADN de la marque américaine depuis sa création.

Tesla is revoking invites to the Cybertruck event to all people that posted this video. It’s in bad taste to leak stuff like this right before a big event. I’m not going, so I’ll take the impressions. ‍♂️ pic.twitter.com/i6VZDbK9HU — Jeremy Judkins (@jeremyjudkins_) 15 novembre 2023

Tesla fait tout de façon minimaliste, particulière, et le fait délibérément pour que ses produits ne soient pas seulement des voitures mais plutôt des icônes, cherchant à ce que celui qui a acheté une Tesla ne dise pas qu’il a acheté une voiture, mais bien ça, une Tesla. C’est quelque chose qui se passe également avec Mercedes-Benz, car personne qui achète l’un de leurs véhicules ne dit qu’il a acheté juste une voiture.

Dans ce cas, l’intérieur est assez similaire à celui de la Model 3 Highland, avec des bandes de LED, des sièges en cuir et un volant à mi-chemin entre le « yoke » et le classique, avec le cercle fermé mais dans une forme plus aplatie et presque rectangulaire.

On peut également voir dans la vidéo la partie arrière, la couverture en toile en fonctionnement et quelques détails supplémentaires d’un pick-up qui devrait faire ses débuts aux États-Unis dans seulement deux semaines, le 30 novembre 2023. Son homologation en Europe, compte tenu de ses caractéristiques, est une autre histoire et devra certainement attendre un certain temps.



