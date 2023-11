La prochaine bête gaming avec Android se laisse voir en photos : voici le RedMagic 9 Pro

Le 23 novembre prochain, ce mobile sera présenté comme l’une des options de gaming les plus compétitives sur les smartphones.

Le nouveau RedMagic ne lésinera pas sur les détails esthétiques, comme ses lumières RGB

Le nouveau RedMagic 9 Pro, l’une des bêtes de gaming qui arrive pour dominer le segment des téléphones conçus pour jouer, s’est dévoilé en images avant sa présentation officielle le 23 novembre prochain. Ce smartphone, l’un des téléphones chinois qui se positionne comme une référence parmi les smartphones de gaming, disposera également de la puce la plus avancée actuellement.

Un nouveau téléphone gaming

Ce nouveau modèle représente un pas en avant en termes de design, comme en témoignent les lumières RGB qui ornent le boîtier du RedMagic 9 Pro. Tout comme son modèle précédent, le RedMagic 8 Pro, ce terminal se battra pour se positionner comme l’une des options les plus attrayantes parmi les smartphones axés sur le gaming. En tenant compte de son modèle précédent et des nouveautés de sa nouvelle version, il est indéniable que RedMagic mise fortement sur ce marché.

En ce qui concerne son intérieur, on s’attend à ce que le RedMagic 9 Pro soit équipé du processeur Snapdragon 8 de 3e génération, le plus puissant actuellement et qui a été lancé ces dernières semaines sur d’autres terminaux comme le Xiaomi 14. Il disposera également d’un ensemble photographique intéressant grâce à son triple appareil photo, dont l’un des objectifs embarquera un capteur de 50 mégapixels.

Le segment des smartphones gaming

Le monde des téléphones axés sur le public gaming est plus vaste qu’il ne l’était les années précédentes. Cela se manifeste par les nombreuses marques présentes dans le secteur, telles que la marque chinoise Honor, des options moins chères mais performantes comme le Nubia Neo 5G, ou des hauts de gamme comme le Samsung Galaxy S23 Ultra, qui se distingue dans le gaming ainsi que dans de nombreux autres aspects.

Ce segment, de plus en plus important, génère même des rumeurs parmi les téléphones gaming de l’année prochaine, comme dans l’hypothétique Samsung Galaxy S24 Ultra qui, bien qu’étant un téléphone complet à tous égards, se positionnerait également dans le secteur des appareils axés sur le jeu vidéo, puisque vraisemblablement, s’il suit les traces de son prédécesseur, il sera lancé dans l’objectif de se positionner comme le meilleur smartphone Android de 2024.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :