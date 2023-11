Microsoft Copilot lance une version web : l’assistant d’IA peut désormais être utilisé depuis n’importe quel appareil

Microsoft veut que Copilot soit partout, non seulement dans son écosystème, mais également sur d’autres plateformes grâce à sa nouvelle application web.

Copilot est l’IA phare de Microsoft, et en tant que telle, elle veut être partout… Même sur le web !

Pour l’instant, en dehors de l’Union européenne et de la France par extension, il est vrai que Copilot est soudainement devenu le produit phare de Microsoft, qui après sa présentation souhaite maintenant introduire son IA partout, comme vous le verrez non seulement sur Windows et Office 365 où il est déjà disponible, mais sur toute plateforme avec accès web.

Il est donc logique que depuis leurs bureaux de Redmond, les personnes de Microsoft nous aient maintenant présenté Copilot sous forme d’application web, à laquelle vous pouvez désormais accéder via copilot.microsoft.com, pour l’instant uniquement depuis des appareils Windows et Mac, laissant les smartphones en dehors du jeu pour l’instant.

L’annonce tant attendue a été faite lors de l’événement Ignite 2023 de la société dirigée par Satya Nadella, qui s’est concentrée cette année sur les technologies disruptives qui stimuleront le changement et les transformations induites par la montée de l’intelligence artificielle.

Ainsi, en entrant dans le vif du sujet, Microsoft a déjà développé l’application web Copilot au moins pour les navigateurs basés sur Microsoft Edge et Chromium, en accès libre mais nécessitant une connexion avec un compte Microsoft :

Le message affiché sur le site copilot.microsoft.com lorsque nous nous connectons sans nous identifier clarifie bien les limitations :

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou à votre compte id. Entrée. Copilot est actuellement pris en charge uniquement sur les navigateurs Microsoft Edge ou Chrome, sur Windows et Mac OS.

Une fois dans l’application web de Copilot, il est vrai que la courbe d’apprentissage est complètement nulle, car nous verrons une interface familière pour tous, qui maintient les dispositions habituelles d’un chat ou d’une application de messagerie normale, avec de nombreuses suggestions autour et quelques options pour configurer le mode conversationnel de l’IA.

Tout est possible, parler simplement avec Copilot, demander des informations de tout type, faire des blagues, comparer des produits, écrire du texte, résumer des articles ou des sites web et même des tâches plus avancées telles que nous aider à organiser un voyage ou gérer notre emploi du temps.

Les intentions de Microsoft sont claires et Copilot sera partout dans l’écosystème de Microsoft dans un avenir proche, en commençant par remplacer Cortana sur Windows et en devenant l’assistant de référence dans les environnements professionnels, en s’intégrant à Office 365 et à toutes les applications de la suite bureautique de Redmond. Il est également présent sur le moteur de recherche Bing et bien sûr, il est maintenant disponible sur tous les ordinateurs sous Windows et Mac via les navigateurs web.

Nous attendons maintenant son arrivée sur les smartphones !

