Le nouveau filtre pour les appels vidéo de Microsoft Teams utilise l’IA pour organiser votre bureau

Les améliorations des filtres en IA rendront vos arrière-plans beaucoup plus attrayants

Microsoft Teams a ajouté à ses outils un nouveau filtre qui améliore l’aspect de votre arrière-plan sans le modifier complètement grâce à l’IA Dall-E. De cette façon, le service de communication et d’appels professionnel de Microsoft continue d’apporter des améliorations, dans le but de vous offrir une meilleure expérience utilisateur à tous les niveaux.

Filtres pour améliorer l’aspect de votre arrière-plan

Dans une société où le travail à distance est de plus en plus courant (malgré sa baisse post-pandémie), la présence de ces filtres alimentés par l’IA permet à n’importe quel arrière-plan informel lors d’une réunion de se transformer discrètement en un bureau élégant, stylé ou avec des thèmes liés aux festivités de chaque période. Il s’agit sans aucun doute d’une amélioration utile qui, bien qu’elle n’influence pas directement la productivité, joue sur l’image que l’utilisateur projette à ses interlocuteurs.

Ces filtres de Dall-E de Microsoft Teams s’accompagneront également d’améliorations de l’isolation sonore. Ainsi, le logiciel de Microsoft Teams pourra identifier tous types de bruits et les supprimer lors des diffusions, de sorte que les interlocuteurs n’entendent que la voix du locuteur, sans aucun bruit parasite.

Microsoft Teams et son écosystème croissant

Grâce à Copilot, le service de Microsoft Teams réalise un grand bond en termes de qualité et de couverture de services, car cette intelligence artificielle pourra vous apporter son support dans de nombreux domaines, tels que la synthèse des messages ou même l’assistance aux réunions pour en capture les points clés.

Et ce n’est pas le seul grand progrès que Microsoft Teams a réalisé ces derniers mois, car sa dernière grande mise à jour cet été a également été un grand coup de pouce en termes de fonctionnalités et de services, avec des améliorations dans différents aspects et des avancées dans son design et son interface.

