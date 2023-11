C’est officiel : Bing Chat s’appelle maintenant Microsoft Copilot

Bing Chat disparaître pour fusionner avec la marque Microsoft Copilot

Copilot continue de croître au sein de Microsoft en tant que symbole du présent et du futur

Bing Chat en tant que concept a déjà cédé la place à Microsoft Copilot dans le but d’unifier les services d’IA de l’entreprise sous une même marque. Ce segment de l’IA permettait l’interaction de la même manière que d’autres intelligences artificielles, telles que ChatGPT, l’appliquaient dans leur interface : à travers le dialogue. Par conséquent, Copilot a désormais également entièrement établi son service en tant qu’IA générative de dialogue au sein de son écosystème.

Copilot, la pierre angulaire du futur de Microsoft

Depuis que Copilot a été annoncé début 2023, on a beaucoup parlé de Copilot, de ses fonctionnalités potentielles et des services qu’il serait capable de fournir aux divers outils des systèmes Windows 11. Et maintenant, avec la dissolution du bref Bing Chat sous l’emblème de Copilot, s’ajoute directement un nouveau service à sa vaste gamme de fonctions.

Il s’agit en fin de compte d’un rebranding, car les fonctions de Copilot en tant qu’IA générative de texte seront les mêmes que celles de Bing Chat, et Bing Chat, qui est nativement alimenté par GPT-4, offrait un service aux caractéristiques similaires à celles de ChatGPT dans l’écosystème d’Open AI. Cependant, il est néanmoins important que Microsoft ait une grande confiance en Copilot comme l’un des grands symboles de l’entreprise à moyen terme.

Les services de Copilot

Microsoft Copilot ne cesse de croître et, en tant que marque, il a encore des marges de progression, car toutes les nouveautés et fonctions que l’entreprise a présentées au monde lorsqu’elle a parlé de Copilot pour la première fois ne sont pas encore sorties. Cependant, il fonctionne déjà en tant qu’assistant dans Microsoft Edge et disposera très bientôt d’une large gamme de fonctions dans d’autres applications de Microsoft telles que Teams pour la gestion du travail ou Outlook pour la gestion des e-mails.

La concurrence, cependant, ne reste pas immobile face aux avancées de Microsoft en matière d’intelligence artificielle. En témoigne Bard, l’IA de Google qui vise à renforcer la productivité des services et applications disponibles dans son espace de travail particulier. L’intelligence artificielle a déjà été l’un des grands sujets de 2023 dans le domaine de la technologie, mais tout laisse penser qu’en 2024, la tendance continuera dans la même direction.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :