Coyote vs. ACME est « un délice » et ne sera pas annulée, mais changera de mains

SI quelqu’un l’achète.

Coyote, toujours avec sa malchance

Quelle telenovela à laquelle Coyote vs. ACME est confronté, une production qui mélange action réelle et CGI et qui n’a pas si longtemps été mise au placard des films annulés par Warner aux côtés de Bargirl, entièrement terminée mais qui n’avait pas la confiance des dirigeants pour récupérer l’investissement en salle (l’annuler donne des déductions fiscales), et Scoob! Holiday Haunt, un spin-off de Scooby-Doo qui ne verra jamais le jour.

Interprété par John Cena et le personnage emblématique des Looney Tunes, Wile E. Coyote, qui sera toujours un pas derrière Speedy Gonzales, Coyote vs. ACME a ressurgi de ses cendres et certains l’ont déjà vue, bien que seulement quelques privilégiés l’aient eu, y compris les cinéastes oscarisés Phil Lord et Christopher Miller, qui ont partagé leurs impressions (positives) sur Twitter.

I saw COYOTE VS ACME and it’s delightful. Funny, charming, good physical comedy timing, with a surprising amount of heart. I hope several studios go after it so the world can see all the good work people did. pic.twitter.com/sZDaUGGJ2L — Christopher Miller (@chrizmillr) Novembre 15, 2023

« J’ai vu Coyote vs. ACME et c’est un délice. Drôle, charmant, avec un bon timing de comédie physique et une quantité surprenante de cœur. J’espère que plusieurs studios se lanceront pour que le monde puisse voir tout le bon travail accompli par ces gens ».

Pourquoi sauver Coyote vs. ACME ?

Mais malgré les mots de Miller et Lord, qui la qualifient de « merveilleuse » et de « drôle, intelligente, existentielle et émouvante », la raison de la ramener du bord de l’abîme au-delà de sa qualité (en laquelle Warner n’a pas confiance) est la peur du studio que les plaintes concernant son annulation la semaine dernière se concrétisent et que plusieurs cinéastes décident de couper les ponts.

Le Hollywood Reporter affirme que, après ce cas et d’autres similaires, plusieurs personnes ont contacté leurs représentants pour leur demander de faire de même avec Warner et de leur dire que ce n’est pas acceptable, car une sorte de crainte commence à se propager parmi les collaborateurs que la société fasse de même avec eux à l’avenir.

Par conséquent, Warner a pris une décision presque salomonienne, à savoir ne pas l’annuler, mais ne pas non plus la diffuser, se limitant à écouter les offres pour la licence de ceux qui seraient intéressés. Maintenant, il ne reste plus qu’à voir si quelqu’un saisit la dynamite de marque ACME par la poignée.



