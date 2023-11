16 Go de RAM, 120 Hz et Android 14 : ce OnePlus haut de gamme pas cher coûte aujourd’hui 349 euros.

Le terminal du fabricant chinois est arrivé sur notre marché discrètement, mais c’est une bête qui fera beaucoup parler.

OnePlus revient à ses origines avec un smartphone puissant et magnifique à un prix très abordable.

Si vous avez besoin d’un terminal haut de gamme pour très peu d’argent, ne attendez pas le Black Friday et procurez-vous ce OnePlus Nord 3 en promotion. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir, jusqu’au 18 novembre, ce terminal OnePlus pour seulement 549 349 euros sur AliExpress Store avec le code ES70. Attention, l’offre n’est valable que pour la version de couleur verte, avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est du lourd.

Le temps où les terminaux Nord appartenaient à la gamme moyenne et moyenne-basse d’Android est révolu. Maintenant, avec l’inclusion d’un processeur très performant, le nouveau OnePlus Nord 3 est une bête redoutable que les autres téléphones haut de gamme devraient craindre. Le prix officiel de ce modèle est de 549 euros et il est actuellement à 475 euros sur Amazon.

Pourquoi acheter ce OnePlus Nord 3 est un bon investissement dès maintenant

Pour 349 euros, vous ne trouverez pas actuellement un téléphone aussi puissant, avec autant de RAM et d’espace de stockage, et mis à jour comme ce OnePlus Nord 3. Il fait partie du groupe privilégié des téléphones OnePlus qui bénéficieront officiellement de la mise à jour vers Android 14.

Le smartphone de OnePlus est doté d’un corps en plastique de 8,1 mm d’épaisseur et ne pèse que 193 grammes. Il arbore un superbe écran Amoled de 6,74 pouces avec une résolution de 2772 x 1240 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité atteint les 1450 nits en pic et nous pouvons profiter de tout le contenu en HDR10+ disponible. Le lecteur d’empreintes est également intégré à l’écran.

Le moteur de ce OnePlus Nord 3 est le puissant Dimensity 9000 de MediaTek, un processeur gravé en 4 nm qui fonctionne à une vitesse de clock de 3,05 GHz. Ce modèle est livré avec 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 3.1 non extensible. Ensemble, ils offrent des performances exceptionnelles qui dépassent les 1 100 000 points sur le test de Antutu.

Son système photographique n’a rien à envier à celui de nombreux autres téléphones haut de gamme. À cet égard, nous avons un triple appareil photo arrière avec stabilisateur optique d’image composé d’un capteur Sony IMX890 de 50 MP f/1.8, d’un grand-angle Sony IMX355 de 8 MP et d’une lentille macro de 2 MP. À l’avant, il dispose d’une lentille Sony IMX471 de 16 MP très performante pour les portraits de groupe avec grand-angle.

Un autre aspect remarquable de ce OnePlus Nord 3 est sa batterie de 5000 mAh. Elle peut nous offrir jusqu’à 2 jours d’autonomie complète et peut être rechargée avec une puissance de 80 W. Rappelons que l’offre concerne la version britannique, donc elle est livrée avec le chargeur de cette zone et un adaptateur européen.

Enfin, c’est un terminal à la pointe de la connectivité, tout comme du matériel. Il prend en charge les réseaux 5G, dispose de NFC pour les paiements sans contact, de capteurs infrarouges, du Bluetooth 5.3 à faible consommation, du WiFi 6, du GPS et de la double SIM (avec double Nano SIM).

