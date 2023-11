Les nouvelles fonctionnalités de Google Photos vous aident à mieux organiser votre bibliothèque d’images et de vidéos

Google a présenté 3 nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA qui facilitent l’organisation plus facile de la galerie.

Ces fonctionnalités sont déjà intégrées à Android et à l’iPhone

La galerie de Google Photos pourra être organisée plus facilement grâce aux 3 nouvelles fonctionnalités qu’elle incorporera. Ces fonctionnalités fonctionnent grâce à l’IA et vous permettront de regrouper plus efficacement les photos similaires, de catégoriser les captures d’écran et d’ajouter des rappels aux documents. Elles sont déjà en cours de déploiement sur Android et l’iPhone.

Piles de photos: regrouper des photos similaires

Une grande partie de notre galerie est constituée de photos similaires. Si vous prenez plusieurs selfies à la suite ou des photos du même endroit, il est probable que vous en ayez beaucoup qui se ressemblent. Dans ce cas, les piles de photos les regrouperont automatiquement.

Say goodbye to endless scrolling and ???? hello to a clean, decluttered gallery with new features in Google Photos. Enable Photo Stacks to automatically group similar photos for a tidier gallery experience. pic.twitter.com/a6FQBQJpAu — Google Photos (@googlephotos) Novembre 15, 2023

Essentiellement, cela fonctionne en choisissant une photo comme couverture d’un groupe de photos similaires. Ainsi, toutes les photos similaires ne seront pas affichées, mais en appuyant sur celle-ci, une petite galerie s’ouvrira où vous pourrez toutes les voir. Ne vous inquiétez pas si vous n’aimez pas celle qui est choisie, vous pourrez toujours choisir celle que vous préférez comme couverture. Vous pouvez en savoir plus sur les piles de photos ici.

Catégoriser les captures d’écran

Si les photos similaires occupent une grande partie de notre galerie, les captures d’écran le font également. Beaucoup d’entre elles sont importantes, comme des documents, des reçus ou des billets que nous devons garder sous contrôle. Les rechercher dans un moment de besoin est stressant, donc Google Photos les catégorisera automatiquement.

Google Photos will also automatically identify and sort screenshots and documents into more helpful albums like ID, receipts and event information, so you can find them fast when needed. Got an important deadline? Quickly set a reminder for peace of mind. pic.twitter.com/0y13sFlNf5 — Google Photos (@googlephotos) Novembre 15, 2023

L’application détectera les captures d’écran de documents et créer une galerie spécifique pour eux. Par ailleurs, celle-ci sera divisée en différents types, tels que les billets, les notes ou les documents d’identité.

Ajouter des rappels aux documents

Enfin, nous pourrons ajouter des rappels aux documents. Il s’agit d’une nouveauté dont nous avons déjà parlé dans cet article. Cela nous permettra d’ajouter un rappel à une photo de document (et non à n’importe quelle autre photo) et de le lier via Google Calendar.

Ainsi, lorsque la date arrivera, l’application de calendrier de Google nous notifiera. Nous pourrons également voir le rappel depuis Google Calendar. Bien que le géant de la technologie ne l’ait pas confirmé, il est probable que nous devions avoir les deux applications installées.



