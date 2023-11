Sera-ce là l’actrice qui donnera vie à Abby dans la saison 2 de The Last of Us

Nous ne le voyons tout simplement pas.

Abby dans le jeu vidéo

Bien que cela provienne de Jeff Sneider, ancien rédacteur du respecté média Collider, critique de cinéma et connu sous le pseudonyme de The InSneider sur les réseaux sociaux pour les informations qu’il détient sur le monde du septième art et qu’il n’hésite pas à partager avec ses followers, il faut prendre la déclaration suivante avec des pincettes compte tenu des antécédents et du peu de cohérence que l’on aurait a priori avec le choix.

Nous faisons référence à la nouvelle de qui pourrait jouer le rôle d’Abby Anderson dans la saison 2 de la série The Last of Us pour HBO lors de sa sortie en 2025, basée sur le jeu vidéo éponyme de Sony et Naughty Dog, également développeur de la saga Uncharted. Apparemment, la personne choisie pour incarner cette célèbre antagoniste d’Ellie ne serait autre que Kaitlyn Dever, actrice à la mode ces derniers temps grâce à ses rôles dans Dopesick, Booksmart ou Nobody Saves You.

Kaitlyn Dever, est-ce cohérent ?

Il y a des indices, comme le fait que Craig Mazin, le showrunner de la série, la suive sur Instagram, étant l’un des 71 comptes qui ont cet honneur, et il faut également ajouter que Dever a failli jouer Ellie dans la série de Neil Druckmann, également créateur du jeu pour PlayStation 3 (et 4, et 5), donc elle a été liée au projet. En réalité, il n’y a pas si longtemps, Mazin a déclaré qu’ils avaient trouvé l’actrice parfaite pour Abby juste avant que les grèves ne commencent, donc il y a des possibilités.

Le problème ? Évidemment, l’apparence physique. Il est vrai que, dans le cadre d’une adaptation, ses créateurs peuvent prendre certaines libertés, mais ils devraient quand même tenir compte de ces dernières secondes de la première saison, et là nous avons tous vu un bras féminin bien musclé, tel que le sont ceux d’Abby dans The Last of Us Part II.

Il est bien sûr également possible que l’actrice d’origine américaine ait suivi un entraînement rigoureux, ou nous pourrions la voir comme une Ellie plus grande plutôt que comme son ennemie, étant donné qu’il y a un écart de 5 ans entre les événements de la saison 1 et ceux de la saison 2, du moins dans les jeux, ce qui signifie que Bella Ramsey ne reprendrait pas son rôle de protégée de Joel.

Nous restons sur Shannon Berry comme Abby, mais qui sait.

